Порошенко просит Финляндию поспешить с ратификацией СА между Украиной и ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте Порошенко поблагодарил за поддержку Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Собеседники обсудили результаты экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Украине, в частности свидетельства ОБСЕ, США, Великобритании, Франции, Литвы, Люксембурга и Австралии, которые подтвердили, что причиной ухудшения ситуации на Донбассе остается грубое нарушение Минских договоренностей Россией. В этой связи Порошенко выразил серьезную обеспокоенность по поводу массового поступления войск и тяжелого вооружения со стороны российской границы. Он призвал Финляндию и Европейский Союз продемонстрировать единство в поддержке Украины перед внешней агрессией.

Ниинисте высоко оценил проведение успешных демократических выборов в Верховную Раду Украины 26 октября, а также заверил в поддержке Минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, как пути, которого должны придерживаться все стороны, включая Россию.

Порошенко пригласил Ниинисте посетить Украину с официальным визитом.