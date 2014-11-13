Украина призывает Россию, США и Евросоюз вернуться к переговорам в Женевском формате



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

”Мы призываем Россию, США и Европейский Союз встретиться в Женевском формате для того, чтобы выработать выход из этого тупика и призвать все стороны придерживаться духа и буквы Минских договоренностей. Мы не поддадимся попыткам России навязать признание ”лидеров” этих районов в Луганске и Донецке, которых она хочет пригласить на это заседание”, - отметил Сергеев.

При этом он вновь призвал Россию вывести все войска с территории Украины, освободить украинских заложников и начать совместные процедуры по контролю государственной границы.

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Посол также призвал Россию прекратить военные учения рядом с украинской границей.

”Нас крайне беспокоит позиция России, которая манипулирует правом народа на самоопределение, и делает это снова. Мы за этим наблюдали в Крыму, и сейчас у России только один приоритет, одна задача - поддерживать сепаратистов, создавать затяжной замороженный конфликт”, - сказал Сергеев.

Посол пояснил, что по этой причине Украина и международное сообщество не признают псевдовыборы в некоторых районах Донецкой и Луганской областей.

Также дипломат отметил, что поставки Россией военной техники и солдат подрывает перспективы мирного урегулирования.