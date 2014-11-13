Турчинов распорядился создать рабочую группу по подготовке первого заседания новой ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель “Батькивщины” Сергей Соболев сообщил журналистам перед началом консультаций о создании коалиции.

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“Уже есть направленное письмо от председателя Верховной Рады о создании, наконец, рабочей группы по подготовке уже пленарного заседания. Мы только что подписали такое письмо. И сейчас от нашей фракции я и Кожемякин будем представлять фракцию “Батькивщина” непосредственно в этой рабочей группе”, - сказал он.

По словам Соболева, ключевой задачей является скорейшее начало работы парламента.

Сегодня, отметил Соболев, необходимо принять “ключевые параметры законодательных инициатив”.

Кроме того, он заметил, что “мы облегчили работу коалиции, мы заявили, что кадровых претензий у нас нет”. “Поэтому в этом плане должны договориться между собой две ключевых фракции: фракция “Блока Петра Порошенко” и “Народный фронт”, - сказал Соболев.

Таким образом, считает он, эти две последние преграды необходимо снять как можно скорее и начать работу парламента в 20-х числах ноября.