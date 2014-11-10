В «Народном фронте» заявили, что дискуссии вокруг соглашения о коалиции завершатся только в пятницу

Такое предположение высказал кандидат в народные депутаты от партии «Народный фронт» Вячеслав Кириленко, сообщает пресс-служба «Народного фронта».

«Я акцентирую внимание на слове «проект», так как потом необходимо будет провести политическое обсуждение документа на уровне партий, которые прошли в Верховную Раду», - отметил Кириленко.

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По его мнению, первое пленарное заседание Верховной Рады VIII созыва может состояться уже 2 декабря.

Как известно, в переговорах о создании парламентской коалиции в Верховной Раде VIII созыва принимают участие представители пяти политических сил: «Народного фронта», «Блока Петра Порошенко», «Самопомочи», Радикальной партии Олега Ляшко и ВО «Батькивщины».