ООН опубликует доклад о состоянии соблюдения прав человека в Украине 20 ноября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

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"Седьмой месячный доклад миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине будет опубликован 20 ноября", - сказал он.

При этом он отметил, что на данный момент миссия ООН по наблюдению за правами человека пытается расширить свое присутствие в Украине и планирует продолжать работать в соответствии с мандатом после 15 декабря.