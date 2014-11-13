ООН опубликует доклад о состоянии соблюдения прав человека в Украине 20 ноября
08:20, 13 ноября 2014Политика
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Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Йенс Андреас Тойберн-Франдзен (Jens Anders Toyberg-Frandzen) заявляет, что ООН опубликует очередной доклад о состоянии соблюдения прав человека в Украине 20 ноября.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
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"Седьмой месячный доклад миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине будет опубликован 20 ноября", - сказал он.
При этом он отметил, что на данный момент миссия ООН по наблюдению за правами человека пытается расширить свое присутствие в Украине и планирует продолжать работать в соответствии с мандатом после 15 декабря.
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