Совбез ООН созывают США из-за вторжения в Украину российских войск - дипломаты

Об этом сообщает Крим.Реалії.

Встречу созвали по просьбе Соединенных Штатов Америки после сообщений последних дней о введении на Восток Украины российских войск, танков, артиллерии и других тяжелых вооружений, говорят дипломаты.

Сегодня же главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав подтвердил, что за последние два дня в НАТО наблюдали вхождение на территорию восточной Украины колонн с российскими танками, артиллерией, системами противовоздушной обороны и боевыми частями.

По его словам, в НАТО в настоящее время еще не имеют точной картины по количеству введенных войск, сейчас там говорят о наблюдении многочисленных военных колонн.

Читайте такжеЯценюк просит мир не страдать "геополитическим дальтонизмом"Ранее о введении на Восток Украины российских войск и техники заявляли украинские силовики. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине тоже сообщала о наблюдении больших колонн военной техники и тяжелых вооружений, что въезжали в захваченные сейчас пророссийскими сепаратистами территории части Донбасса или передвигались на этих территориях, но не стала уточнять, кому принадлежит эта техника.

Вчера постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев, который примет участие в сегодняшней встрече, заявлял, что, по его мнению, ООН необходимо срочно проинформировать о том, что Россия планирует полномасштабное вторжение в Украину. «Последние факты подтверждают это и не оставляют сомнений», - написал он в твиттере.

Зато в России назвали сегодня заявления НАТО о введение в Украину войск России голословными. Как заявил представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, «за регулярным колебаниям брюссельского воздуха о якобы присутствии российских вооруженных сил в Украине не было и нет никаких фактов». Россия на все доказательства пребывания ее войск и техники на Востоке Украины отвечает словами возражения и утверждает, что не имеет к событиям на Востоке Украины никакого отношения, а все военные силы на территориях части Донбасса, захваченных сейчас поддерживаемыми ею пророссийскими сепаратистами, принадлежат самим сепаратистам.

Напомним, заседание СБ ООН по Украине начнется сегодня в 21:30 по Киеву.