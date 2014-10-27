Явка избирателей на Донетчине составила 36,06%

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе совместной мониторинговой кампании Донецкой облорганизации «Комитет избирателей Украины» и Гражданской сети ОПОРА в Донецкой области.

Читайте такжеЯвка избирателей составляет 52,44% – данные из 197 округовДанные высчитывались от количества избирателей, включенных в списки избирателей на открытых избирательных участках 12 округов региона.

Так, в 45 округе (ОИК перенесена из Донецка в Славянск) - проголосовали 71,9% избирателей, включенных в списки избирателей на 4 открытых участках;

46 округ (Артемовск) - проголосовало 34,4% избирателей, включенных в списки избирателей на 150 открытых участках;

47 округ (Славянск) - проголосовало 31,2% избирателей, включенных в списки избирателей на открытых 114 участках;

48 округ (Краматорск) - проголосовало 34,2% избирателей, включенных в списки избирателей на открытых 89 участках;

49 округ (Константиновка) - проголосовало 26,98% избирателей, включенных в списки избирателей на открытых 128 участках;

50 округ (Красноармейск) - проголосовали 39,68% избирателей, включенных в списки избирателей на открытых 117 участках;

52 округ (Дзержинск) - проголосовало 19,24% избирателей, включенных в списки избирателей на открытых 46 участках;

53 округ (ОИК перенесена из Енакиево в Углегорск) - проголосовало 32,5% избирателей, включенных в списки избирателей на 12 открытых участках;

57 округ (Мариуполь) - проголосовало 30,35% избирателей, включенных в списки избирателей на открытых 115 участках;

58 округ (Мариуполь) - проголосовало 32,7% избирателей, включенных в списки избирателей на открытых 98 участках;

59 округ (перенесена из Марьинки в Великую Новоселку) - проголосовало 27,52% избирателей, включенных в списки избирателей на открытых 111 участках;

60 округ (Волноваха) - проголосовало 52,2% избирателей, включенных в списки избирателей на открытых 74 участках.