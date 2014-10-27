Польский политик о выборах в ВР: прореформаторськие стремления украинцев больше, чем мы надеялись

Об этом сказал польский политик, экс-депутат Европарламента Павел Коваль, сообщает Польское радио.

По словам польского политика, результаты выборов в Украине свидетельствуют о большой поддержке в обществе проевропейских реформ. «Политический класс в Украине уже давно не имел такого исторического шанса», - отметил Коваль.

”Если бы это (результаты экзит-полов) подтвердилось, то окажется, что прореформаторские устремления украинцев - еще больше, чем мы этого ожидали. Ведь Яценюк сам представлялся в предвыборной кампания как ”камикадзе реформ”. Он считал, что нет другого выхода, и он может посвятить свое политическое будущее проведению необходимых реформ. Правда, до сих пор он не провел достаточно много реформ. Но результат Народного фронта показывает, что Порошенко, однако, будет вынужден позвать Яценюка на должность премьера, и в Украине начинается эпоха реформ ”, - сказал Коваль.

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Как свидетельствуют результаты экзит-полов: на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины победил Блок Петра Порошенко (23% голосов), на втором месте – «Народный фронт» премьера Арсения Яценюка (21,3%). Также в Верховную Раду Украины проходят: ”Самопомич” мэра Львова Андрея Садового (12,5-13,2% голосов), Радикальная партия Олега Ляшко (6,4-7,1%), ”Оппозиционный блок”, в который вошли бывшие политики Партии регионов (6,6-7,6%), ”Свобода” Олега Тягнибока (6,3%), а также ”Батькивщина” экс-премьера Юлии Тимошенко (5,4-6%).