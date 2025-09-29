Подземные толчки зафиксировали на Львовщине.

Во Львовской области произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как сообщается, землетрясение зарегистрировано 28 сентября в 21:46 в районе г. Стрый, Стрыйского района. Его магнитуда составила 3,0 ,а произошло землетрясение на глубине 4 км.

"По классификации землетрясений относится к слабоощутимым", - говорят эксперты.

Куда направляется энергия во время землетрясений - ученые разгадали загадку

Во время землетрясений происходят не только ощутимые толчки на поверхности, но и выделяется тепло и разрушаются подземные породы. В то же время в естественных условиях сложно определить, какая часть энергии тратится на каждый из этих процессов.

Ученые из Массачусетского технологического института смогли проследить это распределение в ходе так называемых "лабораторных землетрясений" - уменьшенных моделей реальных сейсмических явлений. Они составили полный энергетический баланс таких событий и определили, сколько энергии направляется на тепло, дрожание почвы и разрушение пород.

Результаты оказались показательными: лишь примерно 10% энергии приходится на колебания, а менее 1% - на трещины и образование новых поверхностей. Основная же доля - около 80% - тратится на нагрев зоны возле эпицентра. В ходе экспериментов ученые зафиксировали резкое повышение температуры, которое могло быть достаточным для плавления материала и кратковременного превращения его в жидкое состояние.

