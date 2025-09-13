Магнитуда землетрясения по разным данным была от 7,1 до 7,4.

Землетрясение произошло у берегов Камчатки. По данным Главного центра специального контроля, его магнитуда составила 7,1, а эпицентр залегал на глубине 52 километров. По Классификации это землетрясение относится к очень сильным.

В то же время Национальная метеорологическая служба США на Гавайях сообщает о магнитуде 7,4, пишет Reuters.

По данным агентства, на данный момент угрозы цунами нет, хоть ранее специалисты и заявляли об угрозе возможного цунами в результате землетрясения.

Напомним, это уже второе мощное землетрясение на Камчатке за последние месяцы. До этого мощное землетрясение магнитудой 8,8 произошло в конце июля. Тогда подземные толчки вызвали цунами, а Япония и Гавайи объявили эвакуацию.

Волны цунами высотой 3-4 метра обрушились и на некоторые районы самой Камчатки. Частично были затоплены порт и рыбоперерабатывающий завод в городе Северо-Курильск. Также вода смела суда с причалов.

Землетрясение в июле стало самым сильным в регионе за десятилетия. Отметим, что землетрясения на Камчатке происходят регулярно, так как полуостров расположен в зоне взаимодействия двух литосферных плит.

