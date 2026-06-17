Под конец недели в Украине станет жарче, - синоптик Диденко

Температура будет постепенно повышаться.

Сегодня, 17 июня, в Украине еще ожидается комфортная температура без жары, но постепенно температура все же повысится. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

Сегодня столбики термометров покажут +20...+24, а на юге, юго-востоке и в Днепропетровской области воздух прогреется до +23...+26 градусов.

"В дальнейшем температура воздуха будет подвергаться незначительным колебаниям с тенденцией к повышению в конце недели", – уточнила Наталья Диденко.

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Также, по её словам, вероятен периодический дождь повсеместно, кроме южной части Украины.

Невыносимая жара накрывает Европу – что известно

Во второй половине июня погода в Европе резко изменится. После короткого периода прохлады над западной и юго-западной частями континента усилится влияние мощного антициклона, который сформирует так называемый "купол тепла". Под ним воздух будет постепенно нагреваться и удерживать высокую температуру, что приведет к продолжительной волне жары.

Самые высокие температуры уже фиксируются на юге Европы, и в ближайшие дни жара усилится. Особенно пострадают Португалия, Испания, юг и центр Франции, а также Италия, где температура регулярно будет достигать +35…+43 °C. Наиболее стойкая жара ожидается на Пиренейском полуострове.

Жаркий воздух частично затронет и Польшу, где примерно с 19 по 22 июня температура может подняться до +30…+36 °C, но волна жары там будет менее продолжительной.

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