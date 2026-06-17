Жара будет невыносимой: Европу ждет сильнейшая волна зноя (карта)

Во второй половине июня над значительной частью Европы установится мощная волна жары.

Во второй половине июня погода в Европе начнет резко меняться. После периода прохлады над западной и юго-западной частью континента усилится влияние обширного антициклона, который сформирует так называемый купол тепла. Под ним будет накапливаться и дополнительно прогреваться тропический воздух, что вызовет продолжительную волну жары.

Как пишет dobrapogoda24, уже сейчас самые высокие температуры наблюдаются на юге Европы. В ближайшие дни жара станет еще сильнее и охватит значительную часть континента. Наиболее высокие показатели ожидаются в Португалии, Испании, центральных и южных районах Франции, а также в Италии.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в этих регионах будет регулярно достигать +35...+43°C. Основной очаг жары сохранится в районе Пиренейского полуострова, где влияние антициклона окажется наиболее продолжительным.

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Влияние жаркой воздушной массы затронет и Польшу. В период примерно с 19 по 22 июня температура здесь может повыситься до +30...+36°C. Однако, в отличие от юга Европы, жара в стране, вероятно, будет менее продолжительной.

Синоптики предупреждают об опасности

Мощная волна тепла совпадет с началом календарного лета и стартом отпускного сезона. Однако экстремально высокие температуры несут не только комфорт для отдыхающих, но и серьезные риски. Особенно опасной жара может стать для людей, работающих на открытом воздухе. При этом прогнозируемые значения измеряются в тени на высоте двух метров, тогда как под прямыми солнечными лучами и в городах температура может ощущаться на 10–20 градусов выше.

Кроме того, продолжительная жара способна усугубить засуху и повысить риск природных пожаров. В ряде районов западной и южной Европы температура будет превышать норму на 8–16 градусов.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура в украине также повысится, однако пока об эктремальной жаре речи не идет.

Синоптик Виталий постригань говорит, что наша страна пока еще будет находиться "в легкой летней погоде".

"По предварительным прогнозным расчетам, до конца недели сохранится умеренно теплая и без жары погода", – говорит эксперт.

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