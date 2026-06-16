17 июня дождей в Украине станет меньше, а солнца - больше (карта)

В среду, 17 июня, по всей Украине ожидается комфортная температура без жары. Ожидается переменная облачность. На юге и востоке уже будет преобладать сухая и солнечная погода, а на остальной территории местами пройдут кратковременные летние дожди и могут погреметь грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°.
- Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +12°, днем +22°, небольшой дождь.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +11°, днем +21°.
- В Ровно завтра переменная облачность, ночью +11°, днем +22°.
- В Тернополе 17 июня ночью +12°, днем +21°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +12°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +11°, днем +20°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем будет +23°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +13°, днем +21°, дождь.
- В Виннице завтра будет +11°...+21°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Житомире в среду ночью +11°, днем +21°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+21°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра ночью +13°, днем +23°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +13°...+23°, небольшой дождь.
- В Одессе 17 июня - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +26°, ясно.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +15°, днем +26°.
- В Запорожье температура ночью +15°, днем +26°, ясно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +21°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, ясно.
- В Симферополе в среду будет переменная облачность, +14°...+25°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +24°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +13°, днем +25°.
Какой праздник 17 июня, приметы погоды
17 июня - День памяти святых мучеников Мануила, Савела и Измаила. По приметам, если вечером в небе появилась радуга, то до конца лета будет хорошая погода.