17 июня дождей в Украине станет меньше, а солнца - больше (карта)

В некоторых областях уже ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.

В среду, 17 июня, по всей Украине ожидается комфортная температура без жары. Ожидается переменная облачность. На юге и востоке уже будет преобладать сухая и солнечная погода, а на остальной территории местами пройдут кратковременные летние дожди и могут погреметь грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°.

Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +12°, днем +22°, небольшой дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +11°, днем +21°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Тернополе 17 июня ночью +12°, днем +21°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +12°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +11°, днем +20°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем будет +23°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +13°, днем +21°, дождь.

В Виннице завтра будет +11°...+21°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в среду ночью +11°, днем +21°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+21°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра ночью +13°, днем +23°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +13°...+23°, небольшой дождь.

В Одессе 17 июня - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +24°, небольшой дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +26°, ясно.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +15°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +26°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +21°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, ясно.

В Симферополе в среду будет переменная облачность, +14°...+25°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +24°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +13°, днем +25°.

Какой праздник 17 июня, приметы погоды

17 июня - День памяти святых мучеников Мануила, Савела и Измаила. По приметам, если вечером в небе появилась радуга, то до конца лета будет хорошая погода.

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