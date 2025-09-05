Экстремальные погодные условия, которые раньше случались раз в 500 лет, теперь происходят каждые 15 лет.

В конце лета Испанию и Португалию охватили масштабные лесные пожары. Анализ ученых показал, что они стали прямым следствием глобального потепления, потому что в нормальных условиях такие масштабные пожары случаются не чаще, чем раз в 500 лет. Об этом пишет The Guardian.

Согласно предварительному анализу, пожарам способствовала экстремальная погода, которая стала в 40 раз более вероятной именно из-за изменений климата. Огнем было охвачено 500 000 гектаров лесов. По данным исследователей сети World Weather Attribution, интенсивность этих пожаров была на 30% выше, чем она могла быть в нормальных условиях, то есть без глобального потепления.

"Сами масштабы этих пожаров впечатляют. С изменением климата условия становятся все жарче, суше и более легковоспламеняющимися, что приводит к возникновению пожаров беспрецедентной интенсивности", - сказала климатолог из Имперского колледжа Лондона и соавтор исследования Клэр Барнс.

По словам исследователей, в доиндустриальную эпоху погодные условия такого типа могли случаться раз в 500 лет, но в современном мире, который согрелся из-за загрязнения, их можно ожидать каждые 15 лет.

Другое исследование, которое анализировало лесные пожары в Турции и Греции, показало, что экстремальные погодные явления стали в 10 раз более вероятными из-за изменения климата.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, представляющий "левый" политический спектр, в интервью The Guardian пожаловался, что усилия его правительства по защите природы и противодействию изменению климата подрывают классические правые партии, которые перенимают нарративы ультраправых радикалов.

"Проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, заключается в том, что существуют традиционные правые партии, которые, возможно, не отрицают научную реальность, но действуют и ведут себя так, будто изменения климата не существует. И это самая большая проблема", - сказал Санчес.

Проблемы изменения климата

Как писал УНИАН, из-за глобального потепления Северное и Балтийское моря стремительно нагреваются. Такими темпами вскоре они смогут составить определенную конкуренцию Средиземному морю в плане привлекательности для туристов. Однако для природных экосистем это является катастрофой.

Также мы рассказывали, что глобальное потепление разрушает естественную циркуляцию холодной и теплой воды в Атлантическом океане. Если Гольфстрим значительно ослабнет, это будет угрожать Европе катастрофическим изменением климата.

