Украину разогреет до +33°: синоптик назвал точную дату, когда будет горячее всего

До конца недели также будут периодически идти дожди.

До конца недели в Украине периодически ожидаются дожди и грозы, местами не исключен град. Температура будет постепенно расти, в выходные в ряде областей воздух прогреется до жарких +28°...+33°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале meteoprog.

18 июня ночью без значительных осадков, только местами возможен слабый туман. Днём в западных, северных областях и на крайнем востоке пройдут дожди с грозами. Возможен град и шквалы до 20 м/с. Температура ночью +12...+17 °С, днём +22...+27 °С, а в южной части и в Крыму местами до +30 °С.

19 июня ночью дожди пройдут в северных и северо-восточных областях, а днём небольшие осадки охватят большую часть территории страны, за исключением южной половины. Местами возможны грозы и мелкий град. Ветер 5–10 м/с. Температура ночью +12…+18 °С, днём +23…+28 °С, в южных и западных областях температура поднимется до +27…+32 °С.

Видео дня

20 июня ночью кратковременные дожди пройдут в юго-восточной части страны, а днём грозовые ливни охватят Левобережье страны. Местами возможен град и шквалы со скоростью 17–22 м/с. Ночью будет +12…+17 °С, днем +23…+28 °С, а в южных и западных областях температура поднимется до +28…+33 °С.

В конце недели, 21 июня, на большей части территории Украины прогнозируется переменная облачность, без осадков. Только в восточной части пройдут грозовые дожди, днем местами значительные. Ветер 5–12 м/с. Ночью термометры покажут +10…+16 °С, днем +23…+28 °С, в восточных областях температура снизится до +18…+23 °С.

Погода в Украине меняется

О том, что температура в Украине повысится, говорит и известная синоптик Наталья Диденко.

По её словам, в ближайшие дни ожидаются незначительные колебания температуры с тенденцией к повышению в конце недели. Также синоптик прогнозирует периодические дожди повсеместно, кроме южной части Украины.

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