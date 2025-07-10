Морское сражение произошло через несколько месяцев после успешной высадки американских морских пехотинцев и солдат на Гуадалканал.

Носовая часть американского военного корабля USS New Orleans, повреждённого японской торпедой в 1942 году, была обнаружена недалеко от острова Гуадалканал в южной части Тихого океана. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что хотя он пережил атаку, более 180 членов экипажа тяжёлого крейсера погибли, когда один из погребов с боеприпасами был поражён торпедой и взорвался, оторвав всю носовую часть судна.

Носовая часть корабля была обнаружена во время работ по картографированию морского дна в проливе Айрон-Боттом, недалеко от Гуадалканала (Соломоновы острова), на глубине 675 метров.

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"По всем правилам этот корабль должен был затонуть. Но благодаря героическим усилиям экипажа по борьбе за живучесть, USS New Orleans стал одним из самых серьёзно повреждённых американских крейсеров Второй мировой войны, которым удалось выжить", - заявил директор Командования военно-морской истории и наследия, отставной контр-адмирал Сэмюэл Кокс.

Интересно, что "Новый Орлеан" получил попадание во время битвы при Тассафаронге у Гуадалканала в ночь на 30 ноября 1942 года, когда американские военные корабли пытались перехватить японские эсминцы, доставлявшие припасы на остров. Морское сражение произошло через несколько месяцев после успешной высадки американских морских пехотинцев и солдат на Гуадалканал - крупную японскую военную базу, которая была окончательно захвачена в феврале 1943 года.

Важно, что обломки носовой части были обнаружены беспилотным надводным судном (USV) DriX Университета Нью-Гэмпшира, которое проводило картографирование морского дна с помощью гидролокатора, используя отражённые звуковые импульсы для определения расстояний.

Управление USV осуществлялось исследователями с борта исследовательского судна Nautilus, принадлежащего и эксплуатируемого американской некоммерческой организацией Ocean Exploration Trust (OET). Экспедиция была поддержана Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Один из руководителей поисковой группы, главный научный сотрудник OET Дэниел Вагнер, сообщил, что после обнаружения обломков DriX для их исследования был отправлен дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV), и что сотни экспертов по всему миру работали над их точной идентификацией.

После того, как взрыв оторвал носовую часть судна, "Новый Орлеан" начало затапливать. Судно удерживалось на плаву благодаря членам экипажа, оставшимся на своих постах, хотя некоторые из них погибли.

Корабль был временно отремонтирован с помощью кокосового бревна в близлежащей гавани, пока не смог медленно вернуться в Соединенные Штаты для проведения капитального ремонта. Кокс сказал:

"Найти нос этого корабля - это возможность почтить память доблестного экипажа, понесшего жертву даже в одну из самых страшных ночей в истории ВМС США".

Новости археологии

Ранее археологи сообщили, что нашли затопленные останки парусного судна, захваченного в 1721 году недалеко от Мадагаскара во время одного из самых печально известных пиратских набегов в истории.

Американские исследователи из Центра сохранения исторических затонувших кораблей исследовали затонувшее судно в течение 16 лет и теперь заявили, что это останки Nossa Senhora do Cabo, португальского судна, перевозившего груз из Индии. Оно подверглось нападению и было захвачено пиратами, среди которых был печально известный капитан пиратов Оливье "Канюк" Левассер.

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