В августе на самой высокой точке ледникового покрова Гренландии впервые в истории выпал дождь.

Новое исследование показало, что в Арктике на десятилетия раньше, чем предполагалось, выпадет больше дождей, чем снега. Это приведет к вымиранию животных и таянию вечной мерзлоты.

Об этом сообщает Independent.

Как сообщается, переход от снега к дождю вызван быстрым потеплением и потерей морского льда в результате климатического кризиса.

Деятельность человека, в основном сжигание ископаемого топлива, за последние 200 лет заставила мир нагреться примерно на 1,1°.

Арктика, например, нагревается более чем в два раза быстрее, чем в среднем в мире. По данным спутниковых наблюдений, с 1979 года морской лед в Арктике сокращается, при этом средняя протяженность морского льда находится на самом низком уровне с 1850 года.

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Новое исследование международной группы под руководством Университета Манитобы было опубликовано во вторник в журнале Nature Communications.

Ведущий исследователь Мишель МакКристал заявила, что изменения будут иметь "огромные последствия", включая уменьшение снежного покрова, усиление таяния вечной мерзлоты и "усиление паводков из-за увеличения стока рек".

"Все это будет иметь последствия для дикой природы и населения", - предупредила она.

В частности, дожди могут уничтожить популяции диких карибу, северных оленей и овцебыков, т.к. вода будет превращаться в лед, что не позволит животным добывать пищу.

Как сообщается, в августе на самой высокой точке ледникового покрова Гренландии впервые в истории выпал дождь. Исследователи отметили, что количество осадков в Арктике будет варьироваться в зависимости от сезона и региона. Последние климатические модели показали, что уже к 2050–2080 годам осенние дожди будут преобладать над снегопадами.

Напомним, ранее ученые заявили, что таяние полярных ледовых покровов приводит не только к повышению уровня моря, но и к деформации земной коры.

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Автор: Екатерина Лиманская