Земная кора поднимается и расширяется по мере уменьшения веса льда над Гренландией, Антарктидой и арктическими островами.

Таяние полярных ледовых покровов приводит не только к повышению уровня моря, но и к деформации земной коры.

Об этом говорится в новом исследовании американских ученых, передает ScienceAlert.

По словам ученых, земная кора поднимается и расширяется по мере уменьшения веса льда над Гренландией, Антарктидой и арктическими островами. Это движение не велико, в среднем меньше миллиметра в год, но оно есть, и оно охватывает большую территорию. Также происходит цикл обратной связи, когда коренная порода подо льдом смещается, что, в свою очередь, влияет на то, как лед продолжает таять и отламываться.

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Отмечается, что полное понимание того, как это работает, имеет важное значение для моделирования того, как наш мир может выглядеть в будущем.

"Ученые сделали много работы непосредственно под ледниковыми щитами и ледниками. Они знали, что это будет определять регион, где находятся ледники, но они не осознавали, что это имеет глобальные масштабы", - говорит геофизик Софи Коулсон из Национальной лаборатории Лос-Аламоса, что в Нью-Мексико.

Несколько предыдущих исследований задокументировали подъем, который может произойти во время таяния ледниковых покровов, но Коулсон и ее коллеги более внимательно рассмотрели горизонтальные смещения на большей территории. Они обнаружили, что деформации могут существенно меняться из года в год.

Исследователи обнаружили, что в некоторых регионах горизонтальное движение фактически превышает вертикальное. Для измерения движения земной коры в трех измерениях они использовали спутниковые данные и полевые измерения, которые охватывали 2003-2018 годы.

Отмечается, что эти изменения коры на самом деле могут длиться тысячи лет.

"В современных временных рамках мы думаем о Земле как об эластичной структуре, как о резинке, в то время как в разрезе тысячелетий Земля действует больше как очень медленная жидкость", - говорит Колсон.

Исследователи привели пример с доской и пакетом с водой: когда доску снимают с пакета, давление от ее веса исчезает, поэтому жидкость расширяется, чтобы заполнить доступное пространство. И то же самое происходит с земной корой.

И поскольку скорость таяния льда продолжает расти по всему миру, важно, чтобы ученые смогли выяснить, какое влияние это оказывает на форму поверхности Земли, даже если смещения каждый год относительно невелики.

"Понимание всех факторов, вызывающих движение земной коры, действительно важно для широкого круга проблем науки о Земле. Например, для точного наблюдения за тектоническими движениями и землетрясением мы должны иметь возможность отделить движение, вызванное современной потерей массы льда", - отмечает Колсон.

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Автор: Александр Топчий