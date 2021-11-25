Ученые определили, что Северный Ледовитый и Атлантический океаны начали стремительно смешиваться с начала 20 века.

В Северном Ледовитом океане потепление началось на десятилетия раньше, чем предполагалось, и может ухудшиться из-за изменения климата.

Об этом свидетельствуют данные нового исследования, сообщает Independent.

По словам исследователей, Северный Ледовитый океан начал быстро нагреваться в начале прошлого века в результате процесса, называемого атлантификацией. Это значит, что воды двух океанов смешиваются.

Ученые реконструировали изменение свойств водной толщи, таких как температура и соленость, за последние 800 лет - в поисках характерных признаков атлантификации - путем анализа геохимических и экологических данных об океанических отложениях и морских микроорганизмах.

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"Когда мы смотрели на всю 800-летнюю шкалу времени, наши записи температуры и солености выглядили довольно постоянными. Но внезапно в начале 20 века мы получили это заметное изменение температуры и солености", - рассказал Теси Томмазо, один из авторов исследования.

Поскольку мировые океаны нагреваются из-за изменения климата, Северный Ледовитый океан - самый маленький и мелководный из всех - нагревается самыми быстрыми темпами.

Как сообщается, недавние исследования показали, что Арктика нагревается в три раза быстрее, чем планета в целом. Это вызывает таяние льда в полярном регионе, что, в свою очередь, поднимает глобальный уровень моря и затопляет низменные части мира.

Этот процесс создает петлю обратной связи, при которой большее таяние льда на полюсе открывает большую часть поверхности океана для солнца, выделяя тепло, повышая температуру воздуха, вызывая большее таяние и так далее.

Недавние научные экспедиции также обнаружили, что эти изменения могут радикально изменить морскую экологию Северного Ледовитого океана, позволяя большему количеству рыб и микробов в Атлантике колонизировать и адаптироваться к северным морям.

Ученые заявили, что связь между двумя океанами способна формировать изменчивость арктического климата и может иметь "важные последствия" для отступления морского льда и глобального повышения уровня моря, поскольку полярные ледяные щиты продолжают таять.

Напомним, участники международного климатического саммита COP26 в Глазго заключили новую сделку, цель которой - максимальное сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году и предотвращение опасного изменения климата.

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Автор: Екатерина Лиманская