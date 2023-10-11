Исследования показывают, что климатический кризис является основной причиной недавних аномальных температур южной зимой и ранней весной.

Смертельная жара в центральной части Южной Америки за последние два месяца стала в 100 раз более вероятной из-за антропогенных выбросов, которые нарушили климат.

В конце зимы и начале весны в южном полушарии температура превысила 40°С, что затронуло миллионы людей и привело к гибели людей из-за жары. Об этом пишет The Guardian.

Отчасти в этом виновато Эль-Ниньо, но быстрое исследование, проведенное экспертами World Weather Attribution, показало, что антропогенный климатический кризис был, безусловно, основной причиной не по сезону теплой погоды.

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В исследовании изучались 10 последовательных самых жарких дней в августе и сентябре в регионе, включающем Парагвай, центральную Бразилию и некоторые части Боливии и Аргентины, где были выпущены предупреждения о волнах тепла.

Используя статистический анализ исторических тенденций, наземные данные и компьютерные модели, эксперты обнаружили, что температура в этот период была повышена на 1,4-4,3°C в результате нагревания климата человеком.

В прошлом такие температуры были бы почти невозможны, но, по прогнозам, они будут происходить каждые 30 лет. Если глобальное потепление повысится на 2°C выше доиндустриального уровня, подобные волны тепла будут ожидаться каждые пять или шесть лет. В настоящее время мир нагрелся примерно на 1,2°С.

Линкольн Мунис Алвес из Бразильского национального института космических исследований сказал, что основная идея заключается в том, что за экстремальными явлениями стоят человеческие, а не природные факторы.

"Мы хотим внести ясность: развивающееся Эль-Ниньо могло бы способствовать некоторому потеплению, но без изменения климата столь сильная весенняя жара была бы крайне маловероятна", - сказал он.

Миллионы людей пострадали от жары в Бразилии, Боливии, Аргентине и Парагвае из-за весенней жары, когда национальные максимумы поднялись выше 40°C. Эффект все еще оценивается. По словам ученых, четыре случая смерти, связанных с жарой, были зарегистрированы в Сан-Паулу, где зафиксирована температура 37°С, хотя они говорят, что истинные потери, вероятно, не будут известны в течение нескольких месяцев.

Это произошло после теплой зимы во многих частях Южной Америки. В Аргентине метеорологическое бюро охарактеризовало ситуацию как "запредельную" после самого жаркого начала августа за 117 лет.

За пределами района исследования метеорологи выразили ужас по поводу жестоких экстремальных явлений, которые продолжаются до сих пор в некоторых местах.

К западу, в высоких Андах в Чили, станции мониторинга зафиксировали в августе жару в 37°С, что привело к таянию снега на высоте ниже 3000 метров, что оказывает косвенное влияние на жителей долины ниже по течению, которые летом зависят от талой воды.

На севере многие районы тропических лесов Амазонки переживают более суровый, чем обычно, засушливый сезон. По меньшей мере 139 находящихся под угрозой исчезновения речных дельфинов погибли в озере Тефе, которое напоминает горячую ванну после продолжительной засухи, высушившей большую часть воды.

Новое исследование следует за аналогичными отчетами о причинах летней жары в северном полушарии, пожаров в Канаде и наводнений в Ливии. На всех были заметны отчетливые результаты деятельности человека.

Команда исследователей призвала политиков во всем мире усилить социальную приспосабливаемость к жаре, но они заявили, что наиболее важной контрмерой является устранение основной причины выбросов парниковых газов в атмосферу.

"С каждым годом у нас становится все больше и больше опасно жарких дней. Если мы не предпримем амбициозные меры по быстрому сокращению выбросов парниковых газов, весенняя жара станет только более интенсивной, затрагивая уязвимые группы населения и разрушая экосистемы, которые жизненно важны для регулирования нашего климата", - сказал Изидин Пинто, исследователь Королевского метеорологического института Нидерландов.

Глобальное потепление - новости

Как сообщал УНИАН, август 2023 года оказался самым жарким за всю историю глобальных наблюдений за погодой, то есть за 174 года. Средняя мировая температура была на 1,25 градуса выше среднего показателя для 20 века. При этом, потепление было именно глобальным: в северном полушарии было жарче лето, в южном - теплее зима.

Американская исследовательская группа Climate Central пришли к выводу, что 98% населения мира подвергалось воздействию более высоких температур с июня по август в результате антропогенного изменения климата.

Ученые из World Weather Attribution прогнозируют, что периоды аномальной жары будут становиться все более вероятными и повторяться каждые 2-5 лет.

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