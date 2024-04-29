Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что зафиксирован прилет в зону жилой застройки города.

Вечером в понедельник, 29 апреля 2024 года, российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову и области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Отмечается, что враг нанес удар по Киевскому району Харькова. Предварительно – противник применил КАБ. Кроме того, россияне нанесли удары по меньшей мере пятью КАБами по населенным пунктам Харьковского района.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что зафиксирован прилет в зону жилой застройки города.

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"Известно о частичном повреждении одной многоэтажки. На данный момент есть сведения об одной раненой женщине", – говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что в результате удара по Харькову ранения получил гражданский мужчина, а не женщина, как сообщалось ранее.

"В результате вражеского обстрела травмирован 42-летний мужчина. Его госпитализировали со взрывной травмой и осколочными ранениями в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как средней тяжести", – написал Синегубов.

Что касается обстрела Харьковского района, то российские удары пришлись на села Липцы, Слобожанское, а также вблизи села Веселого, пишет "Суспільне Харків". Об этом рассказал глава Харьковской районной военной администрации Владимир Усов.

По его словам, в результате ударов по Липцам произошел пожар в частном доме, там рядом скирдовали сено. Кроме того, повреждены еще четыре дома. Информации о раненых пока нет.

Атаки РФ по Украине

29 апреля россияне также нанесли ракетный удар по Одессе. На эту минуту уже известно о двух погибших и 17 раненых. Среди пострадавших – 12-летний мальчик. Также известно, что в результате обстрела погибла собака.

В ОВА заявили, что есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

В то же время в Сети сообщают, что произошло попадание во Дворец студентов Национального университета "Одесская юридическая академия", известный также как "Замок Гарри Поттера".

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