Из-за проблем с GPS единственная авиакомпания, выполняющая международные рейсы в Тарту, отменила все рейсы.

Ведущая международная авиакомпания отменила все рейсы в один из эстонских аэропортов как минимум до июня из-за "помех GPS в этом районе". В Finnair заявили, что рейсы в Тарту не могут быть безопасными.

"Мы приостанавливаем полеты в Тарту с 29 апреля по 31 мая. Способы захода на посадку, используемые в настоящее время в аэропорту Тарту, основаны на сигнале GPS, и помехи GPS в этом районе влияют на удобство использования этого метода", - цитирует издание The independent сообщение компании.

Россию часто подозревают в глушении или подмене сигналов GPS вблизи своих границ. Аэропорт Тарту находится примерно в 40 км от российской границы.

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Finnair заявила, что работает над "альтернативным решением, которое не требует сигнала GPS".

На прошлой неделе два рейса Finnair были вынуждены вернуться в Хельсинки после того, как помехи GPS не позволили зайти на посадку в Тарту. 25 и 26 апреля вечерний рейс из финской столицы отказался от запланированной посадки и развернулся.

Finnair - единственная авиакомпания, выполняющая международные рейсы в Тарту и из Тарту.

"Системы на самолетах Finnair обнаруживают помехи GPS, наши пилоты хорошо осведомлены об этой проблеме, и самолеты оснащены другими навигационными системами, которые могут быть использованы, когда система GPS не работает. Большинство аэропортов используют альтернативные методы захода на посадку, но некоторые аэропорты, такие как Тарту, используют только те методы, для поддержки которых необходим сигнал GPS. Из-за помех GPS в Тарту мы вынуждены приостановить полеты до тех пор, пока не будут найдены альтернативные решения", - рассказал представитель компании Яри Пааянен.

Finnair утверждает, что помехи GPS значительно усилились с 2022 года. Пилоты авиакомпании сообщали о помехах в районе Калининграда. GPS-помехи также встречались в Черном и Каспийском морях, а также в восточном Средиземноморье. Они осуществляются в двух формах: глушение, из-за которого пилоты не могут узнать свое точное местоположение с помощью GPS, и подмена, когда системы самолета обманом заставляют их показывать неверное положение.

Сбои в работе GPS в Польше и странах Балтии - что известно

19 января стало известно, что в Польше и Балтийском регионе зафиксировали масштабные сбои в работе систем GPS. Вероятно, что это следствие работы в регионе российских систем радиоэлектронной борьбы.

31 января командующий Сил обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что вероятно, за увеличением случаев глушения спутниковых сигналов, которые используются авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружений в Восточной Европе, стоит Россия.

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