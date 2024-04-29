В основном ревень добавляют в десерты.

Ревень классифицируют обычно как овощ, однако в кулинарии его используют как фрукт. Министерство сельского хозяйства США тоже считает ревень фруктом. Издание Southern Living рассказало, как покупать, хранить и использовать ревень.

Известно, что сам по себе ревень является достаточно кислым, поэтому его в основном готовят с большим количеством сахара и часто сочетают со сладкими ягодами, такими как клубника или малина.

Когда ревень свежий, то он хрустит, как сельдерей, однако во время варки или запекания он становится мягче.

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Как правильно выбирать ревень

Эксперты советуют искать блестящие и твердые стебли, которые не имеют видимых дефектов. Цвет не обязательно может быть показателем спелости, ведь это растение может быть более красным, зеленым или розовым, все зависит от сорта. Обычно стебли среднего размера менее жесткие, чем большие.

"Если вы собираете ревень на собственном огороде, ищите крепкие, вертикальные стебли, прежде чем извлекать их из почвы. Обязательно выбросьте любые листья, поскольку они токсичны для людей и домашних животных. Даже употребление небольшого количества может привести к неприятным побочным эффектам, таким как тошнота и рвота", - посоветовали в материале.

В основном сезон ревеня длится с апреля по июнь, хотя в районах, где земля не промерзает зимой, он растет не так хорошо.

Как хранить ревень

Если вы покупаете свежий ревень, храните его плотно завернутым в фольгу в морозильной камере холодильника и используйте в течение 24-48 часов после покупки. Если у вас слишком много ревеня, то можете его заморозить для следующего использования.

Как использовать ревень

Обычно ревень добавляют в десерты в виде компота или тонко нарезают и запекают вместе с десертом. Также его можно добавлять в мороженое.

"Если вы используете замороженный ревень и варите из него компот, нет необходимости размораживать его перед использованием в рецепте. Если вы запекаете ревень непосредственно в рецепте, мы рекомендуем разморозить его и отцедить перед использованием", - добавили в публикации.

Другие интересности на тему еды и продуктов

Как писал УНИАН, в соцсетях распространяются видеоролики, в которых рассказывается, что замораживание хлеба делает его более полезным для здоровья. Чтобы выяснить, действительно ли это так, было проведено исследование, в котором приняло участие 10 здоровых людей.

"Для образцов домашнего хлеба замораживание и размораживание хлеба уменьшило повышение уровня сахара в крови на 31 процент в течение двух часов. Интересно, что поджаривание свежего хлеба также снизило повышение уровня глюкозы на 25 процентов", - рассказал диетолог Дуэйн Меллор.

Также диетолог рассказала, можно ли есть яйца с хлебом на завтрак. По ее словам, после употребления яиц с хлебом в крови человека может вырасти уровень сахара.

"Добавление хлеба к яйцу на завтрак может вызвать небольшой скачок уровня сахара в крови, по сравнению с употреблением только яиц. Это потому, что хлеб содержит углеводы, которые могут повысить уровень сахара в крови быстрее, чем яйца, богатые белком", - объяснила Санчи Тивари.

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