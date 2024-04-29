Основное внимание женщина уделяет не так физическим аспектам здоровья, как внутреннему состоянию души.

Если вы дожили до 100 лет, справедливо предположить, что у вас найдется несколько советов по здоровью. 103-летняя американка Глэдис МакГари написала целую книгу с такими советами. И к ним не будет лишним прислушаться, ведь женщина всю жизнь работала врачом, пишет Sun Health.

В центре внимания Глэдис лежит та идея, что для человека важно получать максимум пользы от жизни.

"Каждое мгновение - это возможность жить полной жизнью. Когда мы не живем текущим моментом, мы не пользуемся возможностью, которая появляется", - рассказывает долгожительница.

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В целом 103-летняя женщина дает шесть основных советов. Вот они:

Найдите свой "сок" . По убеждению Глэдис, ключом к счастью является осознание своей цели в жизни. Стремление к этой цели дает энергию для повседневных дел. Что именно будет вашим "соком" жизни, не так важно - создание семьи, карьера или путешествия по миру. Не сидите на месте . Глэдис убеждена, что негативно на состояние организма влияет не только малоподвижный образ жизни, но и постоянное "сидение" в окружении плохих эмоций. Долгожительница советует не сидеть на одном месте как физически, так и ментально - отпускать проблемы из своего сердца как можно скорее. Любите себя . Глэдис предлагает не только научиться думать о себе хорошо, избегая чрезмерной самокритики, но и прилагать практические усилия к тому, чтобы менять мир к лучшему. И так вы сможете гордиться собой. Держитесь вместе . Глэдис верит, что важным фактором для счастья является ощущение принадлежности к определенному сообществу. Несмотря на то, что в современном обществе это труднее, долгожительница советует создать для себя близкий круг общения, найти хотя бы одного друга. Учите "уроки" . Все происходит по определенной причине, считает Глэдис. Не теряя оптимизма, о чем сказано выше, женщина считает важным искать коренные первопричины проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Важно понимать и исправлять ошибки, а не просто притворяться, что все в порядке. Разумно расходуйте свою энергию . Здесь Глэдис говорит не об избегании тренажерного зала, а о направлении своей энергии на то, что приносит нам радость. Подумайте обо всем, что вас истощает эмоционально. Найдите хотя бы одну такую вещь, которую вы можете полностью прекратить делать.

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Как писал УНИАН, в Австралии решил уйти на пенсию один из старейших до сих пор практикующих врачей страны - 96-летний Джон Вайзман. Он рассказал, что стало его секретом долголетия.

Также мы писали о 110-летнем американце, который до сих пор водит автомобиль, любит бургеры и пиво. Причины своего долголетия он связывает с любовью к молоку.

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