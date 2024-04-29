Она рассказала об этом в сети и хочет наказать виновных.

Украинский режиссер Ирина Цилык ("Я и Феликс", "Жизнь голубая, будто апельсин") рассказала о нападении.

Оказалось, что на нее и ее друзей неизвестные совершили нападение прямо в центре столицы возле Украинского дома. О деталях этого случая Ирина сообщила у себя на Facebook.

"Я с приятелями вышла из Украинского дома после показа моего фильма и выставки "Боривитер". Охапка пахучей сирени в руках, куча эмоций, мы уже садимся в такси, чтобы ехать дальше на концерт "Пирог и Кнут", как вдруг к нашей компании (один военный в отпуске, один кинорежиссер, я и еще одна тоненькая женщина) бросаются трое крепких парней и силой оттесняют нас от машины", - написала режиссер.

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Она добавила, что неизвестные начали приставать именно к военному, который был с ними в компании. Они сказали, что пришли от активиста и экс-лидера праворадикальной организации "С14" Евгения Карася.

"Они представились "людьми Карася" и, в принципе, это многое объясняет. Агрессивно начали провоцировать на драку и таксист мгновенно дал по газам и уехал. Требовали у нашего приятеля извиниться за то, что он в одном из своих постов назвал Карася д*лб*й*бом. К счастью, история ничем не закончилась: мы начали вызывать полицию, они занервничали, еще раз спросили агрессивно: "Будешь извиняться?!" - "Не буду". И на этом вдруг развернулись и просто ушли", - отметила Ирина.

А дальше написала свое возмущение, ведь такая жестокость может случиться с каждым. Поэтому она хочет наказать виновных.

"Серьезно?! Одни военные ждут другого военного, пока тот выйдет с выставки, чтобы прижать его к стенке и угрожать. Ощущение бесконечного отвращения", - подчеркнула Цилык.

Напомним, ранее украинский режиссер Ирина Цилык раскритиковала уклонистов.

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