Эль-Ниньо только началось, поэтому оно пока не оказывает огромного влияния на экстремальную жару, которую люди во всем мире уже испытывают этим летом.

В то время, как температура воздуха в северном полушарии стремительно растет, из-за явления Эль-Ниньо следующий год, вероятно, будет еще жарче для планеты, чем этот.

Изменение климата, вызванное сжиганием ископаемого топлива, однозначно повышает температуру Земли, считают ученые NASA. Эль-Ниньо - естественное климатическое явление в тропической части Тихого океана, приносящее более высокие, чем в среднем, температуры поверхности моря и влияющее на погоду, пишет CNN.

По словам Гэвина Шмидта, климатолога и директора Института космических исследований NASA имени Годдарда, Эль-Ниньо только началось в последние месяцы. Поэтому, оно пока не оказывает огромного влияния на экстремальную жару, которую люди во всем мире уже испытывают этим летом.

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"На самом деле он только что появился, поэтому то, что мы видим, на самом деле не связано с этим Эль-Ниньо. То, что мы видим, - это общее тепло практически повсюду, особенно в океанах... Причина, по которой мы думаем, что так будет продолжаться, заключается в том, что мы продолжаем выбрасывать в атмосферу парниковые газы. Пока мы не перестанем это делать, температура будет расти", - говорит Шмидт.

Июнь и июль бьют рекорды по температуре воздуха, все это тепло накапливается. По словам Шмидта, вероятность того, что 2023 год станет самым жарким за всю историю наблюдений, равна 50 на 50. Но, добавил он, вполне вероятно, что жаркий 2024 год превзойдет его именно из-за влияния Эль-Ниньо.

"Мы ожидаем, что 2024 год будет еще более теплым, потому что мы собираемся начать с этого явления Эль-Ниньо. Это достигнет пика к концу этого года, и то, насколько оно велико, будет иметь большое влияние на статистику следующего года", - сказал Шмидт.

Ученые также отметили разрушительное воздействие изменения климата на океаны Земли, поскольку этим летом температура в северной части Атлантического океана резко возросла.

"Океаны лихорадят. Эта проблема с температурой океана не остается в океане - она влияет на все остальное", - сказал Карлос Дель Кастильо, глава лаборатории экологии океана НАСА.

Кастильо отметил, что повышение температуры океана может усилить ураганы и повысить уровень океана из-за таяния ледников.

Шмидт отметил, что повышение температуры соответствует прогнозам ученых, так как люди сжигают больше ископаемого топлива и выбрасывают в атмосферу больше парниковых газов. "Даже то, что беспрецедентно, неудивительно", - сказал Шмидт.

Жара в мире - что известно

Как сообщал УНИАН, прошлый месяц стал самым жарким июнем за всю историю наблюдений на планете. Эксперты ожидают, что с приходом Эль-Ниньо ситуация может усугубиться.

А несколько дней в июле были самыми теплыми на планете в современных записях. Например, по данным Национального центра экологического прогнозирования США, 3 июля стало самым жарким днем в мире за всю историю наблюдений. Ученые говорят, что в этом году нас ждут все новые и новые температурные рекорды.

Метеорологи говорят, что впереди будет еще больше - намного больше. Есть большая вероятность, что в июле будут зафиксированы самые высокие глобальные температуры за последние 120 тысяч лет.

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