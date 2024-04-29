Игорь Соловей отмечает, что нельзя полагаться на платформу, которая имеет непонятное финансирование, непонятные протоколы безопасности и "понятное происхождение".

Блокировка чат-ботов с целью противодействия оккупантам продемонстрировала ненадежность платформы Telegram. Об этом сказал руководитель Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей в эфире телемарафона "Единых новостей".

"Главный вывод из этой истории - это то, что Telegram фактически убил этим событием, этим шагом остатки своей репутации. Если раньше еще были какие-то сомнения, что нужно действовать более мягкими способами в отношении этой сети, то сейчас таких сомнений меньше. Мы видим, что эта платформа является ненадежной во многих смыслах. И в первую очередь, это когда владелец позволяет действовать по своему усмотрению, не сообщая, не объясняя. А потом даже официальное объяснение меня очень удивило - "об этом сообщил источник в Telegram" - неназванный "официальный источник". Так о чем мы можем говорить?", - отметил Соловей.

Он подчеркнул, что нельзя полагаться на платформу, которая имеет непонятное финансирование, непонятные протоколы безопасности и "понятное происхождение", на платформу, которая не идет на контакт, не соблюдает элементарные правила фактчекинга, правила работы бизнес-компаний.

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"Попытка дать Telegram возможность проявить себя, сейчас демонстрирует свою неспособность. Желание пойти на контакт с Telegram, присылая им какие-то отдельные каналы, профили для блокировки - оно не решит проблему", - уверен Соловей.

Комментируя вероятность того, что эта крупная компания находится не под контролем ФСБ, он отметил, что "к сожалению, менеджмент Telegram не предоставил никаких доказательств и опровержений того, что они не связаны с российским государством".

Блокировка ботов ГУР и СБУ сетью Telegram

В ночь с 28 на 29 апреля появились сообщения о том, что Telegram заблокировал чат-боты для противодействия оккупантам. В частности, сообщалось о блокировке ботов Службы безопасности Украины, Минцифры и других органов государственной власти. Однако официально информацию не подтверждали.

Впоследствии о блокировании своего чат-бота сообщили в легионе "Свобода России". Они также заявили, что под блокировку попали боты вооруженных подразделений и государственных структур Украины.

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