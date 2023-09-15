По словам ученых, именно сильная жара спровоцировала наводнения в разных уголках мира.

В мире сбылся один из давних прогнозов специалистов, когда сильные наводнения пришли вслед за рекордно высокими температурами.

Как пишет издание The Washington Post, так, буквально на прошлой неделе на на юг Бразилии обрушился сильный дождь, вызвавший наводнение, а на другом конце земного шара улицы Гонконга превратились в стремительные пороги. Там дождь шел со скоростью шесть дюймов в час - это самый интенсивный показатель с начала ведения наблюдений в 1884 году. Затем в понедельник прошел ливень на северо-востоке Ливии, в результате чего 5300 человек погибли и тысячи пропали без вести.

А, по словам профессора Университета Ньюкасла Хейли Фаулер, в районе Средиземного моря застойная погода и теплое море способствовали наводнениям от Испании до Греции, Болгарии и Турции. Эти наводнения возникли по обе стороны от стойкого теплового купола высокого давления, расположенного над Северной и Центральной Европой, и эта закономерность стала отличительной чертой минувшего лета и способствовала крупным наводнениям.

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По словам ученых, рекордная жара этим летом помогает объяснить интенсивность и продолжительность наводнений. Это явление, которое, как уже давно предсказывали климатические модели, будет сопровождаться именно повышением температуры.

"Я шокирован тем, сколько их (наводнений - ред.) в этом году", - поделился ученый из Центра космических полетов Годдарда Майкл Босилович.

При этом отмечается, что в каждом случае факторы, приведшие к катастрофам, были разными: знойная погода привела к тому, что штормы остановились над Испанией, Грецией, Турцией и Болгарией. На юге Китая хвост тайфуна Хайкуй столкнулся с муссонами. В Ливии 16 дюймов дождя в пустынных ландшафтах затопили водохранилища и плотины.

Но, как отметили ученые, тепло земного шара, особенно океанов, большинство из которых несколько месяцев подряд было на несколько градусов теплее обычного, послужило фоном для всех наводнений.

Пока рано судить о том, в какой мере глобальное потепление способствовало какому-либо отдельному наводнению, но ученые заявили, что нет никаких сомнений в том, что более теплая вода сильнее склонна к испарению, а более теплый воздух может переносить больше водяного пара, а это факторы, которые могут вызывать более интенсивные дожди и штормы.

"Пока средние температуры продолжают расти, это будет продолжаться", - сказал Джеральд Мил из Национального центра атмосферных исследований.

Тем временем средние глобальные температуры как на суше, так и на море могут стать одними из самых высоких за всю историю Земли. По словам ученых, это рецепт исключительных штормов. По словам Мила, около 80% влаги, которая питает штормы, поступает из океанов и других крупных водоемов. И с каждым градусом потепления воздух может содержать примерно на 4% больше водяного пара.

"Поскольку планета продолжает нагреваться, это говорит о том, что у нас будет больше таких экстремально влажных и засушливых явлений по всему миру", - сказал Мэтью Роделл из NASA.

Глобальное потепление

Ученые уже давно говорят, что глобальное потепление неразрывно связано со стихийными бедствиями. В связи с этим, они настоятельно рекомендуют сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, а потребление ресурсов сделать более осознанным и экономным.

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