Германия передала Украине новую помощь / фото ua.depositphotos.com

Германия передала Украине новую партию военной помощи. Об этом стало известно из обновленного списка, который опубликован на сайте немецкого правительства.

В частности, в новый пакет вошли зенитно-артиллерийский комплекс Skynex,  ракеты для комплексов противовоздушной обороны и боеприпасы калибра 155 мм. Полный список выделенной помощи выглядит так:

  • комплекс Skynex с боекомплектом;
  • ракеты для систем ПВО Iris-T SLM;
  • боеприпасы для танков Leopard 2;
  • почти 30 тысяч боеприпасов для зенитных установок Gepard;
  • 7500 тисяч артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра;
  • 10 бронетранспортеров Marder с боеприпасами и запчастями;
  • мостоукладочный танк Biber с запчастями;
  • инженерная машина Dachs;
  • 9 плугов для разминирования;
  • 6 танковых тягачей M1070 Oshkosh;
  • радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D;
  • системы для самозащиты для вертолетов AMPS;
  • 60 подвесных моторов;
  • 600 светодиодных ламп;
  • 18 тысяч патронов калибра 40 мм;
  • 3000 переносных противотанковых ручных гранатометов RGW 90;
  • 120-мм мины.

Кроме того, Германия передала Украине 2000 маскировочных сеток, 2000 дождевиков и 100 тысяч аптечек.

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Помощь Украине: другие новости

Дания приобретет оружие для ВСУ непосредственно у украинских производителей, чтобы поддержать оборонную отрасль Украины. Отмечается, что ранее страна уже выделила 17 пакетов военной помощи Украине на сумму более 4 млрд евро.

Кроме того, Канада выделит Украине более 2,3 млн долларов на производство дронов.

В свою очередь Бельгия передаст Украине ракеты для систем ПВО из собственных запасов. О количестве не сообщается. Также страна выделит €200 млн для участия в немецкой инициативе по поставке систем ПВО. 

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