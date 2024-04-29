Германия передала Украине новую партию военной помощи. Об этом стало известно из обновленного списка, который опубликован на сайте немецкого правительства.
В частности, в новый пакет вошли зенитно-артиллерийский комплекс Skynex, ракеты для комплексов противовоздушной обороны и боеприпасы калибра 155 мм. Полный список выделенной помощи выглядит так:
- комплекс Skynex с боекомплектом;
- ракеты для систем ПВО Iris-T SLM;
- боеприпасы для танков Leopard 2;
- почти 30 тысяч боеприпасов для зенитных установок Gepard;
- 7500 тисяч артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра;
- 10 бронетранспортеров Marder с боеприпасами и запчастями;
- мостоукладочный танк Biber с запчастями;
- инженерная машина Dachs;
- 9 плугов для разминирования;
- 6 танковых тягачей M1070 Oshkosh;
- радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D;
- системы для самозащиты для вертолетов AMPS;
- 60 подвесных моторов;
- 600 светодиодных ламп;
- 18 тысяч патронов калибра 40 мм;
- 3000 переносных противотанковых ручных гранатометов RGW 90;
- 120-мм мины.
Кроме того, Германия передала Украине 2000 маскировочных сеток, 2000 дождевиков и 100 тысяч аптечек.
Помощь Украине: другие новости
Дания приобретет оружие для ВСУ непосредственно у украинских производителей, чтобы поддержать оборонную отрасль Украины. Отмечается, что ранее страна уже выделила 17 пакетов военной помощи Украине на сумму более 4 млрд евро.
Кроме того, Канада выделит Украине более 2,3 млн долларов на производство дронов.
В свою очередь Бельгия передаст Украине ракеты для систем ПВО из собственных запасов. О количестве не сообщается. Также страна выделит €200 млн для участия в немецкой инициативе по поставке систем ПВО.