В частности, в список вошли боеприпасы для танков Leopard 2.

Германия передала Украине новую партию военной помощи. Об этом стало известно из обновленного списка, который опубликован на сайте немецкого правительства.

В частности, в новый пакет вошли зенитно-артиллерийский комплекс Skynex, ракеты для комплексов противовоздушной обороны и боеприпасы калибра 155 мм. Полный список выделенной помощи выглядит так:

комплекс Skynex с боекомплектом;

ракеты для систем ПВО Iris-T SLM;

боеприпасы для танков Leopard 2;

почти 30 тысяч боеприпасов для зенитных установок Gepard;

7500 тисяч артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра;

10 бронетранспортеров Marder с боеприпасами и запчастями;

мостоукладочный танк Biber с запчастями;

инженерная машина Dachs;

9 плугов для разминирования;

6 танковых тягачей M1070 Oshkosh;

радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D;

системы для самозащиты для вертолетов AMPS;

60 подвесных моторов;

600 светодиодных ламп;

18 тысяч патронов калибра 40 мм;

3000 переносных противотанковых ручных гранатометов RGW 90;

120-мм мины.

Кроме того, Германия передала Украине 2000 маскировочных сеток, 2000 дождевиков и 100 тысяч аптечек.

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Помощь Украине: другие новости

Дания приобретет оружие для ВСУ непосредственно у украинских производителей, чтобы поддержать оборонную отрасль Украины. Отмечается, что ранее страна уже выделила 17 пакетов военной помощи Украине на сумму более 4 млрд евро.

Кроме того, Канада выделит Украине более 2,3 млн долларов на производство дронов.

В свою очередь Бельгия передаст Украине ракеты для систем ПВО из собственных запасов. О количестве не сообщается. Также страна выделит €200 млн для участия в немецкой инициативе по поставке систем ПВО.

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