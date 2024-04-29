Турция сняла свои возражения относительно кандидатуры голландского премьера.

Турция сообщила союзникам, что поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который хочет стать следующим генсеком НАТО. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.

Отмечается, что НАТО принимает решение консенсусом, поэтому любой кандидат на должность генсека должен получить поддержку всех 32 членов альянса. Турция, как и Венгрия, Словакия и Румыния, до сих пор публично не выражали поддержку кандидатуры Рютте.

Поддержка Анкары может усилить давление на президента Румынии Клауда Йоханниса, который тоже претендует на пост генсека - чтобы тот снял свою кандидатуру. На этом фоне Венгрия выразила свои возражения относительно кандидатуры самого Рютте.

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Будапешт недоволен критическими комментариями Рютте относительно пророссийского правительства Венгрии. Некоторые дипломаты говорят, что Будапешт может изменить свою позицию, если Рютте посетит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, как он на прошлой неделе посетил президента Турции Тайипа Эрдогана.

В поддержку кандидатуры Рютте уже высказались США, Франция, Германия, Великобритания и другие члены альянса.

Многие члены НАТО стремятся вскоре завершить процесс отбора, чтобы он не стал частью переговоров о высших должностях в Европейском Союзе после выборов в Европейский парламент в июне.

В НАТО выбирают нового генсека

Как писал УНИАН, действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте является основным претендентом на то, чтобы заменить нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга на посту после окончания его каденции осенью. Дипломаты альянса были уверены, что следующего руководителя выберут в течение первой недели апреля, но неожиданное появление кандидатуры президента Румынии Клауса Йоханниса все изменило.

По данным агентства Bloomberg, Рютте сталкивается с давлением со стороны некоторых восточноевропейских стран. Ему нужно заручиться поддержкой своей кандидатуры со стороны Венгрии, Румынии, Словакии и Турции. Они, в свою очередь, выступают за увеличение представительства региона в руководстве альянса.

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