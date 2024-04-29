КП ищет исполнителя на тендеры и выделил на работы более 13 млн грн.

В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" решили дополнительно обследовать отдельные участки тоннелей подземки и в апреле объявили тендер для определения исполнителя работ. На оплату инженерных работ предприятие выделило 13 млн 135 тыс грн. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок.

Отмечается, что на сегодня тендер завершен. Работы, согласно документации, должны быть выполнены до конца 2025 года. Согласно технической документации, обследование будет проводиться на трех линиях столичного метро. Место расположения отдельных объектов предоставления услуги:

Святошинско-Броварская линия: общая длина обследуемых участков - 300,00 м (строительный объем - 7 110,00 м³);

Оболонско-Теремковская линия: общая длина обследуемых участков - 1 700,00 м (строительный объем - 41 100,00 м³);

Сырецко-Печерская линия: общая длина обследуемых участков - 1 700,00 м (строительный объем - 40 920,00 м³.

Видео дня

В документации отмечается, что вид обследования - внеплановое. При этом доступ на объекты предусмотрен в ночное время: с 01 час. 10 мин. до 4 ч. 40 мин. (после прекращения движения электропоездов и снятия напряжения с контактного рельса, до подачи напряжения на контактный рельс и начала движения электропоездов).

Услуга предоставляется с целью оценки технического состояния искусственных сооружений (участков тоннелей) линий метрополитена города Киева и предоставления соответствующих выводов (рекомендаций).

Участие в тендере приняли 8 компаний. ООО "Архбудзем", хотя еще не объявлено победителем, но имеет предложение, которое, как определено в документации, наиболее экономически выгодное. Оно готово выполнить работы всего за 3,4 млн грн.

Киевский метрополитен - последние новости

9 декабря 2023 г. в Киеве произошла авария на "синей" ветке метро. Было срочно остановлено движение поездов киевского метро Оболонско-Теремковской линии на отрезке между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" из-за значительного подтопления тоннеля.

В марте мэр столицы Виталий Кличко заявил, что запланированные работы на аварийном участке метро выполнены на 40%. По его словам, городские власти делают все возможное, чтобы восстановить движение метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" в конце лета.

В то же время глава Офиса трансформаций Максим Бахматов заявил, что на восстановление "синей" ветки метро в Киеве могут уйти годы. Он считает, что аварийную часть тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" нужно не ремонтировать, а строить заново и на такие работы нужно от 2-х до 5-ти лет.

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