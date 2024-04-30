Он впервые за пять лет отправляется в Европейский Союз.

Визит президента Китая Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию должен показать, что Пекин может предложить ЕС гораздо больше, чем признают Соединенные Штаты Америки.

В Министерстве иностранных дел КНР сообщили, что пятидневная поездка китайского лидера во Францию, Сербию и Венгрию начнется 5 мая. Как пишет Bloomberg, несмотря на многочисленные проверки промышленной политики Пекина со стороны Евросоюза и предупреждения Вашингтона, эти страны стремятся получить китайские инвестиции.

По данным журналистов, президент Франции Эммануэль Макрон стремится углубить свои личные связи с Си и привлечь инвестиции в сектор производства аккумуляторов для электромобилей. Также он должен призвать лидера КНР повлиять на Путина в вопросе завершения войны в Украине.

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"Макрон предлагает Си возможность провести переговоры с ведущим государством ЕС, которое доказало свою готовность проложить более независимый путь. Эта поездка является попыткой привлечь к себе те части Европы, которые, по мнению Си, могут быть более благосклонными к его позиции", - считает доцент политологии в Национальном университете Сингапура Чонг Джа Ян.

Глава министерства иностранных дел Китая Ван И в разговоре с дипломатическим советником Макрона выразил надежду, что Париж сможет подтолкнуть Евросоюз к прагматичной политике в отношении КНР.

"Я думаю, что это попытка убедить европейцев, что есть лучшие варианты, что лучшие отношения возможны. Я думаю, что китайцы согласятся с тем, что их отношения не являются идеальными", - сказал лектор по вопросам китайско-европейских отношений в Брюссельской школе менеджмента Си Фриман.

Визит в Сербию придется на неделю 25-й годовщины бомбардировки посольства Китая в сербской столице, а Венгрия является одной из стран, которые выступали против плана ЕС внести некоторые китайские фирмы в "черный список" за поставки технологий, используемых в российском вооружении.

"Си посещает страны, где легче продать неприязнь к возглавляемой США архитектуре глобальной безопасности. Заручившись поддержкой дружественных стран, Пекин сможет дать понять, что Европа на стороне Китая, независимо от того, что говорит Брюссель", - говорит директор Центра китайских исследований Рижского университета Страдиньш Уна Александра Берзина-Черенкова.

США осудят помощь КНР России: что известно

Вашингтон неоднократно заявлял, что китайская поддержка Москвы позволяет Путину восстанавливать свою военно-промышленную базу для ведения войны против Украины.

Во время встречи с главами МИД Европейского союза и НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что масштабы этой помощи вызывают у них беспокойство.

На прошлой неделе Блинкен находился с визитом в Пекине, где более пяти часов обсуждал с Ван И отношения между странами. По данным СМИ, он сказал, что импорт станков из КНР помог Москве увеличить производство баллистических ракет.

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