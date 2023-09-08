За три летних месяца 98% населения мира подверглось воздействию более высоких температур.

Согласно исследовательскому отчету, почти все население мира испытало повышение температуры с июня по август в результате антропогенного изменения климата. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, лето 2023 года в северном полушарии было самым жарким с момента начала наблюдений: продолжительные волны тепла в Северной Америке и на юге Европы вызвали катастрофические лесные пожары и резкий рост смертности. Июль был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а средние температуры августа также были на 1,5 градуса выше доиндустриальных уровней.

Исследование Climate Central американской исследовательской группы изучило температуры в 180 странах и 22 территориях и обнаружило, что 98% населения мира подвергается воздействию более высоких температур, вероятность которых как минимум в два раза выше из-за загрязнения углекислым газом.

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"Практически никто на Земле не избежал влияния глобального потепления за последние три месяца", - говорят ученые. "В каждой стране, которую мы смогли проанализировать, включая южное полушарие, где это самое холодное время года, мы наблюдали температуры, которые были бы невозможными без изменения климата, вызванного деятельностью человека".

Ученые говорят, что волны тепла в Северной Америке и южной Европе были бы невозможны без изменения климата.

Самое жаркое лето в истории - что известно

По данным метеорологов, лето-2023 оказалось самым жарким в Северном полушарии, а текущий год на данный момент является вторым самым жарким годом за всю историю наблюдений после 2016 года.

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