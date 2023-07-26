По прогнозам ученых, без сокращения выбросов парниковых газов длительные периоды экстремальной жары станут повторяться регулярно.

В течение июля аномальная жара охватила Северную Америку, Европу и Китай, температура бьет все рекорды. Это уже привело к лесным пожарам и гибели многих людей. При этом, согласно оценке ученых, такие длительные сверхжаркие периоды теперь будут повторяться регулярно.

Как сообщает Reuters, согласно исследованию World Weather Attribution, глобальной группы ученых, изучающей роль, которую изменение климата играет в экстремальных погодных условиях, без антропогенного изменения климата события этого месяца были бы "чрезвычайно редкими".

"Они отмечают, что европейские и североамериканские температуры были бы практически невозможны без последствий изменения климата, а в Китае вероятность таких температур в 50 раз выше, чем в прошлом.

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По подсчетам World Weather Attribution, рост концентрации парниковых газов сделал европейскую жару на 2,5°С выше, чем она была бы в противном случае. Он также увеличил жару в Северной Америке на 2°С, а в Китае — на 1°С.

Ученые также отмечают, что такие периоды аномальной жары будут становиться все более вероятными, если парниковые выбросы не будут сокращены.

По их оценкам, длительные периоды экстремальной жары, вероятно, будут происходить каждые два-пять лет, если средние глобальные температуры поднимутся на 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. По их оценкам, средняя температура в настоящее время повысилась более чем на 1,1°C.

Из-за аномальной жары вспыхнули лесные пожары

Масштабные лесные пожары охватили греческий остров Родос. С острова уже эвакуировали 19 тысяч человек. Также пожары вспыхнули и на другом популярном среди туристов острове - Корфу.

Также сообщалось о масштабных лесных пожарах в Алжире. В огне погибли десятки человек и тысячи эвакуированы.

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