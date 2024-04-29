Оккупанты нанесли удар по гражданскому объекту в прогулочной зоне, где каждый день гуляет много гражданских.

Во время ракетной атаки по Одессе вечером 29 апреля, в ходе которой пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов, российские оккупанты специально целились по месту скопления людей. Об этом заявил в своем телеграм военно-политический обозреватель Александр Коваленко, который постоянно проживает в Одессе.

"Можно по разному относиться к Кивалову, но факт остается фактом - оккупанты нанесли удар средь бела дня по гражданскому объекту, в прогулочной зоне, где каждый день гуляют одесситы. Был ли целью сам Кивалов, не могу утверждать, но погибли и пострадали невинные, гражданские люди. Замок "Гарри Поттера" (дворец студентов юридической академии – УНИАН) это не военный объект!" — акцентирует аналитик.

Он подчеркивает, что в данном месте находится не только "замок Гарри Поттера". Вокруг – очень много другой гражданской инфраструктуры - рестораны, пляж, велодорожки, жилые дома.

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"Баллистической ракетой с кассетной боевой частью целенаправленно били по локации скопления людей!" — заявил эксперт.

Ракетный удар по Одессе 29 апреля

Как сообщал УНИАН, вечером 29 апреля российские оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар, по предварительным данным, ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Сначала было известно о 8 раненых, но впоследствии численность пострадавших резко возросла. По состоянию на 20.25 сообщалось о 20 раненых, среди них - 12-летний ребенок.

Пострадал скандально известный экс-глава Центризбиркома (в 2004 году) и бывший депутат Верховной Рады от "Партии регионов" Сергей Кивалов, его госпитализировали. Также сразу сообщалось о двух погибших, еще одна пострадавшая потом умерла в больнице. На побережье также погибла собака, с которой хозяйка гуляла в районе набережной.

Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. Произошло попадание, в том числе во Дворец студентов Национального университета "Одесская юридическая академия", который население называет "Замок Гарри Поттера" из-за необычной формы здания.

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