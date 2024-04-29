Новое американское оружие поможет Украине противостоять российским атакам, но может пройти некоторое время, прежде чем страна сможет перехватить инициативу.

Украина получила крайне необходимый толчок в войне, когда на прошлой неделе Конгресс США одобрил долгожданный пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов.

Об этом пишет Business Insider. Однако Украина все еще сталкивается с серьезными препятствиями в своем стремлении вернуть захваченные Россией территории. Главной проблемой является нехватка новобранцев.

"Украина нуждается в мобилизации большего количества солдат. Они находятся на поле боя уже два с половиной года, и это с учетом невероятной усталости, психологических травм и тяжелых условий пребывания в окопах на передовой действительно будет фактором морали", – сказал в интервью CNN бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Марк Хертлинг.

Украина уже давно столкнулась с проблемой набора достаточного количества военных для обновления своих Вооруженных сил, сильно истощенных после более чем двух лет жестокой войны с Россией. Согласно сообщениям, подразделения на передовой серьезно перегружены, и в некоторых случаях войскам приходится воевать неделями, прежде чем их отводят от линии фронта для восстановления, пишет издание.

Кроме нехватки людей, Силы обороны Украины также испытывают серьезную нехватку артиллерии и боеприпасов. Но ожидается, что принятие американского законопроекта о предоставлении помощи облегчит эти проблемы.

Однако Марк Хертлинг не считает, что только оружие позволит Украине вернуть утраченные территории.

"По правде говоря, и я знаю, что некоторые из моих собратьев-артиллеристов упрекнули бы меня за это, но артиллерия и дальнобойные системы не выигрывают войну", – добавил он.

По словам Хертлинга, новое американское оружие поможет Украине противостоять российским атакам. Но может пройти некоторое время, прежде чем страна сможет перехватить инициативу.

"Итак, мы увидим, как фронт немного стабилизируется в течение следующих нескольких недель, а затем, если Украина сможет не только мобилизовать солдат, обучить их, привлечь к наступательным операциям, но и получить возможность отвоевать территорию, мы сможем это сделать. Это то, на что я рассчитываю", – добавил генерал-лейтенант.

Война в Украине: вы могли это пропустить

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток на передовой зафиксировано 93 боевых столкновения. Только на Бахмутском направлении нашими воинами отражено 27 атак, а на Авдеевском – 18. Враг атаковал и на других направлениях. К примеру, на Новопавловском оккупанты 15 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Тем временем россияне не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. Враг пытается взять город в тиски. Также по населенному пункту захватчики ведут активный огонь из артиллерии и минометов, рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

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