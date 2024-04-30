Килмер поделился простым правилом, которое поможет вам не допустить этой ошибки и сэкономить несколько сотен долларов на ремонте.

Известный американский механик Скотти Килмер, который уже более 50 лет работает в этой сфере, рассказал о распространенной ошибке с бензобаком, которая может "убить" ваш автомобиль.

В одном из видео, опубликованном в YouTube, Килмер объяснил, что ездить на авто, пока в нем не закончится топливо, а на индикаторе стрелка будет показывать на "Е", на самом деле может быть чрезвычайно вредно.

Механик отметил, что в старых автомобилях, где топливно-воздушная смесь проходила через карбюратор, такие действия могли привести к тому, что двигатель просто заглохнет. Однако в современных автомобилях с системами впрыска топлива это может привести к значительным повреждениям.

Видео дня

"В большинстве современных автомобилей топливный насос прячется внутри бензобака. Верите или нет, но топливо – это смазка, которая смазывает подшипники внутри насоса. Поэтому если у вас действительно закончится топливо и эта крошка всосет воздух, подшипники испортятся, потому что воздух не будет их смазывать", – подчеркнул он.

Скотти Килмер поделился простым правилом, которое поможет вам не допустить этой ошибки и сэкономить несколько сотен долларов на ремонте.

"Считайте, что бак, заполненный на четверть, является пустым. Поэтому если у вас есть четверть бака, заправляйте его. Тогда ваша машина проедет так же долго, как и моя, 240 000 миль (более 380 тысяч км), и в ней все еще будет оригинальный топливный насос", – добавил механик.

Другие советы Килмера: это должен знать каждый автомобилист

Опытный механик советует владельцам машин никогда не улучшать вид авто за счет установки больших колес. Производитель определяет их размер не просто так. Установка больших колес приведет к дорогостоящему ремонту – в частности, так вы можете повредить подвеску.

Кроме того Скотти Килмер поделился простым способом, как проверить состояние двигателя за несколько секунд. Поможет вам в этом свеча зажигания. К примеру, если ее цвет – бронзовый, но без следов нагара, значит ваш двигатель в хорошем состоянии

Вас также могут заинтересовать новости: