Официальные государственные организации должны быть вне Telegram, говорит глава Нацсовета.

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что неизменна в своем мнении о необходимости регулирования работы Telegram в Украине.

В эфире телемарафона она прокомментировала ситуацию с блокировкой ботов украинских разведслужб. По ее словам, сейчас Украина работает с европейскими партнерами над внесением мессенджера в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции. "В таких случаях блокировки или в случае нарушений законодательства [они] могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне", - пояснила Герасимьюк.

Она говорит, что Telegram является очень удобной формой коммуникации, однако официальные лица и официальные государственные организации должны быть вне его. "Надо этот запрет немедленно вводить, на мой взгляд", - подчеркнула она.

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В то же время Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания говорит, что вопрос действий украинских разведывательных органов в Telegram решать только им. "Я знаю, что это лишь один из механизмов получения информации органами", - отметила Герасимьюк.

По ее словам, Украина пытается сделать все, чтобы наладить контакты с цифровыми платформами. "Я думаю, постепенно, надо все же переводить официальную коммуникацию в другие мессенджеры",- резюмировала она

Блокировка Telegram: последние новости

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Telegram возобновил работу официальных украинских ботов, которые помогают противодействовать российской агрессии и накануне были внезапно заблокированы.

Недавно в комментарии УНИАН руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности Андрей Коваленко рассказывал, что они вместе со Службой безопасности нарабатывают законопроект против распространения российской пропаганды в социальных сетях, в том числе в Telegram, YouTube и TikTok.

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