Россия пытается использовать окно возможностей до того, как прибудет первая партия американской помощи.

За последнюю неделю российские оккупационные войска захватили или вошли в около полдюжины сел на восточном фронте Украины. Это свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе для украинских сил, которые ждут американской военной помощи.

Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что об ухудшении ситуации на фронте заявил в воскресенье главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Военные эксперты говорят, что недавние достижения Москвы отражают ее желание воспользоваться окном возможностей для дальнейших атак до того, как первая партия оружия из нового пакета американской военной помощи прибудет в Украину, чтобы помочь облегчить положение ее войск.

Продвижение РФ под Авдеевкой

Сырский говорит, что самая сложная ситуация на данный момент сложилась вокруг сел к западу от Авдеевки.

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После того, как Россия захватила Авдеевку, украинские войска отошли на новую линию обороны на несколько километров к западу, но эта линия сейчас захвачена российскими войсками. В воскресенье Сырский сообщил, что его войска отошли из Бердычей и Семеновки в Донецкой области – последних двух сел в этом районе, которые еще не находились под полным российским контролем.

Глава неправительственной исследовательской группы "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергей Кузан заявил, что украинское командование должно было сделать "выбор между плохой ситуацией и еще худшей" и решило потерять территории, а не военных.

Ситуация еще больше осложняется тем, что российским войскам удалось прорвать северную часть этой оборонительной линии, воспользовавшись пробелом в украинских позициях, и быстро зайти в село Очеретино. Сейчас неизвестно, получили ли российские войска полный контроль над этим населенным пунктом.

Наступление на Часов Яр

Аналитики Института изучения войны говорят, что успехи России в Очеретино поставили российское командование перед выбором: продолжать наступать на запад к Покровску, или продвигаться на север к Часовому Яру. По данным украинских официальных лиц, в наступлении на Часов Яр – город, расположенный на стратегической высоте – участвуют до 25 000 российских военных.

Захват этого населенного пункта поставил бы под прямую угрозу город Константиновка, который является основным пунктом снабжения украинских войск на большей части восточного фронта.

Продвижение к северу от Очеретино может также позволить российским войскам атаковать Константиновку с юга.

Впереди тяжелые недели

Военный эксперт Сергей Кузан отметил, что продвижение российских оккупантов "будет продолжаться в ближайшем будущем, в зависимости от того, как быстро и в каком объеме поступит западная помощь".

Сейчас Украина особенно нуждается в артиллерийских снарядах, необходимых для поражения врага и ограничения его передвижения. Выступая перед западными союзниками на прошлой неделе, президент Владимир Зеленский заявил, что на один выпущенный Украиной снаряд приходится 10 российских выстрелов.

До сих пор неизвестно, успеет ли помощь поступить на поле боя достаточно быстро, чтобы остановить российское продвижение. Военные эксперты говорят, что Россия готовится начать новое широкомасштабное наступление в конце мая или в начале июня, и что она будет продолжать наступать в течение следующих недель.

"Мы все еще ждем обещанных Украине поставок. Мы ожидаем именно тот объем и содержание поставок, который может изменить ситуацию на поле боя", – сказал Зеленский в своем обращении в воскресенье.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Украину в понедельник, 29 апреля, заявил, что многие месяцы, которые понадобились Конгрессу для одобрения новой военной помощи Украине, и неспособность Европы вовремя доставить боеприпасы привели к "серьезным последствиям на поле боя".

"Речь идет о жизни и смерти. Когда мы не оказываем помощь так, как должны, украинцы расплачиваются за это", – подчеркнул он.

Война в Украине: это стоит знать

Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в районе Часового Яра в Донецкой области, сообщил соучредитель DeepState Роман Погорелый. Однако ситуация может измениться в любой момент. Отмечается, что противник перегруппировывается, подтягивает новые силы, постоянно обстреливает город из авиации.

Между тем британская разведка заявила, что в марте в Уркаине резко возросло количество жертв среди гражданского населения в результате российского вторжения. В течение месяца были убиты или ранены 604 мирных жителя – это на 20% больше, чем в феврале.

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