В обоих полушариях были рекордно теплые сезоны - лето на севере и зима на юге.

В этом году август оказался самым жарким за всю историю глобальных наблюдений за погодой, то есть за 174 года. Об этом говорится в сообщении Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Отмечается, что средняя глобальная температура на планете в этом августе была на 1,25 градуса выше среднего показателя для 20 века. При этом потепление было именно глобальным: в северном полушарии было жарче лето, в южном – теплее зима.

Все это сопровождалось рядом погодных катаклизмов по всему миру. Так, в течение августа по всему земному шару образовалось 19 крупных штормов/тайфунов/ураганов, которые были удостоены собственного названия. Шесть из этих штормов, в том числе два сильных урагана, произошли в Атлантическом океане — больше, чем обычно для региона.

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В Соединенных Штатах август запомнился ураганом 3-й категории "Идалия", обрушившимся на Флориду, и апокалиптическими лесными пожарами на Гавайях. В Южной Калифорнии впервые в истории произошел тропический шторм.

По словам ученых, 2023 год почти наверняка станет либо самым теплым, либо вторым самым теплым годом в истории человечества после 2016 года. Ожидается, что условия Эль-Ниньо, которые выделяют дополнительное тепло в атмосферу и в среднем связаны с более теплыми годами, будут продолжаться, по крайней мере, в течение зимы в северном полушарии.

"Мы ожидаем, что теплая погода продлится до конца 2023 года. Вполне возможно, что 2024 год может быть даже теплее, чем 2023", — говорят они.

Глобальное потепление на планете

Как писал УНИАН, июль этого года тоже стал самым жарким за всю историю наблюдений. Как отметили климатологи, особенно жарко было в странах Южной и Северной Америки, Северной Африки и Антарктического полуострова.

Однако некоторые климатологи предполагают, что рекорд выходит далеко за рамки короткой истории научных наблюдений за погодой. Ряд специалистов считают, что июль 2023 года вообще стал самым жарким месяцем на Земле за последние 120 тысяч лет.

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