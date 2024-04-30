Он уверяет, что помощь ничего не изменит.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал сбор словаков на помощь Украине "пуком в дерево", который не изменит ситуацию.

Как пишет Noviny Plus, сначала он отказывался комментировать этот вопрос, однако в конце концов высказался. "Люди имеют право думать, что пули и бомбы важнее, чем, возможно, люди в Словакии, больные раком. Так пусть присылают оружие, а мне нечего им сказать. Если бы мы сегодня сказали: "Давайте сделаем сбор средств на лечение рака", мы бы, наверное, не собрали столько", - сказал он в интервью JOJ24.

В то же время Фицо заверил, что Словакия помогает Украине - он вспомнил о реверсе газа, утвержденном в 2014 году, а также о ремонте пограничного перехода. "Пусть каждый гражданин Словацкой Республики делает со своими деньгами, что хочет, это его решение. Знаете, как говорят чехи? Že prd do Stromovky (Это пук в дерево). Извините за выражение, это лишь символично", - добавил он.

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Премьер уверяет, что одобренная помощь Украине от Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза ничего не изменит в войне с Российской Федерацией.

"Через год-два будет то же самое - все деньги будут потрачены, часть из них может быть украдена, но в Украине ничего не изменится, и мы будем там, где мы есть сейчас. Такое мое отношение. Поэтому я по-прежнему буду выступать за мирное урегулирование, за прекращение огня любой ценой", - сказал Фицо.

Словаки собирают деньги для Украины: что известно

Напомним, что Чехия ищет для украинской армии боеприпасы, президент страны сообщал, что привлечь к инициативе удалось более 20 стран. Некоторые из них делают это тайно.

Словакия отказалась от участия, поэтому группа активистов организовала собственный сбор. Они отметили, что таким образом хотят выразить несогласие с выбранным властями курсом. Согласно данным сайта, уже собрано более 4 миллионов евро.

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