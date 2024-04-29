Сумская область стала лидером по активности российских диверсионно-разведывательных групп.

Сумская область стала лидером по активности российских диверсионно-разведывательных групп. Подкрепление чеченскими подразделениями увеличит попытки проникновения через украинскую границу. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на собеседников в спецслужбах.

По их словам, наибольшие силы "кадыровцев" размещены в Курской и Брянской областях РФ. В частности, российская армия отправляет дополнительный военный контингент к границам Сумской области Украины.

"По данным командира 3-й роты 8-го добровольческого формирования территориальной общины Владимира Бицака, прибыло четыре батальона чеченских боевиков, они размещены за 150-200 километров до границы России с регионом. При этом Вооруженные силы Украины готовы к любому сценарию", - говорится в материале.

По данным издания, этот батальон состоит из нескольких рот и отдельных взводов и входит в состав полка или бригады. При этом численность современного батальона составляет от 400 до 800 человек.

"С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину чеченцы превратились в героев российской пропаганды. Их часто представляли как "непобедимых и элитных воинов". На самом деле "кадыровцы" воевали вдали от фронта и занимались самопиаром. Нередко их попытки прославиться были комичными: боевики стреляли в заборы и светофоры, чтобы доказать участие в боях", - говорится в статье.

Но украинская пехота и артиллерия давно разрушила легенды оккупантов. Батальоны также будут снимать видео якобы боевой работы, но точно не пойдут на фронт, считает генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Какие "кадыровцы", о чем тут можно говорить? Одна ракета ATACMS и чеченцев как не бывало. Сам Рамзан Кадыров никогда не пустит их в атаку, он же без них никто. Это его личная армия", - сказал военный.

Россия, по оценкам эксперта, намеренно вбрасывает информацию об "опасности" чеченских и других национальных формирований бурятов, якутов и других.

"Непонятно по какой причине, но в России действительно боятся "кадыровцев". Чеченцы быстро ставят россиян на место. Культ бойцов Кадырова может в РФ и прижился, но не в Украине", - отметил Ягун.

"Кадыровцы" на войне в Украине - последние новости

К границе с Сумской областью прибыли 4 батальона чеченцев. Об этом сообщил командир 3 роты 8 добровольческого формирования территориальной общины Владимир Бицак.

По его словам, оккупанты находятся на расстоянии 150-200 км до границы с Сумской областью.

Ранее УНИАН сообщал, что тысячи "вагнеровцев" войдут в спецназ Кадырова. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об успешных переговорах между командованием "Ахмата" и "Вагнера".

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