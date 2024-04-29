Среди пострадавших - маленький ребенок и беременная женщина.

Военные подтвердили, что ракета, которой оккупационная армия РФ ударила вечером 29 апреля по Одессе, предназначалась для поражения живой силы - боевая часть была со шрапнелью. Сейчас количество погибших достигло четырех человек, ранены 28 человек.

В частности, руководитель центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук на месте происшествия сообщил журналистам, что сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления РФ. По его словам, удар нанесен по гражданской инфраструктуре, в том числе по спортивному комплексу. Никаких военных объектов на этой локации не наблюдается и никогда не было.

"Можем констатировать, что было использовано ракетное вооружение, тип которого сейчас устанавливается... На стенах пораженного объекта наблюдаются дырки от шрапнели. То есть, скорее всего это боеприпас, который предназначен для поражения живой силы, рассчитан он для ведения боевых действий, а не для ударов по гражданской инфраструктуре и по мирным людям", - подчеркнул Плетенчук.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, удар был нанесен около 18:30. Из-за вражеской атаки погибли 4 человека, еще 28 ранены. Среди пострадавших дети 5 и 16 лет. Сейчас раненым оказывается медицинская помощь.

Осмотр места происшествия продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На одном из поврежденных объектов возник пожар, который тушат спасатели. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как уточнил глава Одесской ОГА Олег Кипер, погибли три женщины и мужчина. Среди пострадавших - беременная женщина. Четверо раненых в тяжелом состоянии, за их жизнь сейчас борются врачи.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также прокомментировал вражеский удар. По его данным, большинство пострадавших просто были на прогулке в районе побережья Черного моря. В своем видеообращении он назвал российских оккупантов, "уродами, тварями, нелюдями, паскудами".

"Я не знаю, как их еще можно назвать... Люди себе гуляли рядом с морем, а они стреляют, а потом говорят своим тупорылым, что так защищают...", - сказал Труханов.

Он добавил, что сейчас медики проводят обследование маленького ребенка, который получил ранения. В региональном главке ГСЧС рассказали, что спасатели ликвидировали масштабный пожар мансардного этажа в 4-этажном здании на площади 600 кв. м. Психологи ГСЧС и национальной полиции оказали помощь 37 людям, в том числе двум детям.

Обновлено: Впоследствии глава ОВА уточнил: по состоянию на 22:00, четыре человека погибли, также убита собака. Еще один человек умер в результате инсульта, который спровоцировала атака. По его данным, 32 человека ранены - 25 находятся в больницах, среди них двое детей и беременная. Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шестеро взрослых также в реанимации. Врачи делают все возможное и невозможное.

"Россияне ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом... Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь для людей, а не для техники и зданий", - подчеркнул чиновник.

Удар по Одессе 29 апреля: что известно

Вечером 29 апреля армия РФ нанесла по Одессе ракетный удар. В результате атаки были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В сети публиковали видео масштабного пожара во Дворце студентов Национального университета "Одесская юридическая академия".

Также ранен бывший депутат Верховной Рады Сергей Кивалов, его госпитализировали с кровотечением. Он является академиком Национальной академии правовых наук Украины, президентом Национального университета "Одесская юридическая академия".

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