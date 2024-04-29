Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что задержки в предоставлении вооружения Украине приводят к серьезным последствиям на фронте.

Возможная победа российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины обойдется странам Запада гораздо дороже, чем поддержка Киева сейчас. Как передает корреспондент УНИАН, такое предостережение озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Киеве.

Он напомнил, что 10 дней назад состоялось важное заседание Совета Украина-НАТО, во время которого президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость срочно увеличить поддержку украинской обороны.

По словам Столтенберга, страны-партнеры поняли послание Зеленского и это отражается в недавних объявлениях и политических решениях относительно военной помощи для Украины. "В ближайшем будущем будут новые объявления. Но объявлений недостаточно. Мы должны видеть поставки вооружения", - сказал Столтенберг.

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Также он призвал западных лидеров быть честными и осознавать, что задержки с поставками вооружения приводят к реальным последствиям: это вопрос жизни и смерти.

"Эта война - это не что-то теоретическое. Она продолжается в режиме 24/7. И когда мы не поставляем так, как должны делать, тогда украинцы платят цену, но и мы также, все союзники НАТО", - убежден Столтенберг.

Он признал, что обеспечение победы Украины имеет цену и содержит определенные риски.

"Но самый большой риск заключается в том, если президент Путин возьмет верх. И если Путин выиграет, тогда будет самая большая цена... Потому что тогда мы будем говорить о чрезвычайно большом количестве денег, которое союзники НАТО должны будут инвестировать в нашу безопасность. Поэтому, поддержка Украины - это лучший способ обеспечить нашу собственную безопасность", - убежден Столтенберг.

Это заявление генсек назвал своим "посланием" к странам-членам НАТО.

Задержки с западной помощью Украине

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Украина получает не все оружие, которое было предусмотрено первым пакетом возобновленной американской помощи. По его мнению, РФ попытается использовать в свою пользу ситуацию, пока Украина ожидает полного прибытия вооружения из нового пакета помощи от США.

Также мы рассказывали, что половина денег британского фонда помощи Украине зависла из-за бюрократии. За два года потрачено лишь 400 миллионов из 900, подсчитали журналисты.

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