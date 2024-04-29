Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Сегодня, 29 апреля, российская оккупационная армия нанесла по Одессе ракетный удар, уже известно о многих параненых.

"Враг совершил ракетный удар по Одессе. По предварительной информации, в результате российской атаки ранены восемь человек. Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы", - завил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Он обратился к населению с просьбой оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

В социальных сетях сообщают, что из-за вражеской атаки, которая была нанесена, вероятно, ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью, произошло попадание во Дворец студентов Национального университета "Одесская юридическая академия", который население называет "Замок Гарри Поттера" из-за необычного типа здания.

По данным мэра города Геннадия Труханова, люди пострадали из-за падения обломков, у пострадавших ранения различной степени тяжести.

Чуть позже Кипер добавил, что в результате российской ракетной атаки погибли два человека и собака. Среди травмированных - 12-летний мальчик. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

В социальных сетях люди публикуют обломки ракеты и фото убитой собаки. Видно, что это большая окровавленная собака, над которой склонилась девушка, вероятно, это владелица животного. Судя по всему, она гуляла с собакой недалеко от побережья.

Удар РФ по Одессе 24 апреля - главные новости

24 апреля российские оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар, прилет произошел по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе. Говорилось, что враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу, однако обошлось без жертв, военные ВСУ на месте удара не находились.

По мнению украинских военных, тогда атака могла обойтись Кремлю в почти 10 млн долларов. Из-за попадания произошел сбой в движении поездов, было прервано электроснабжение у части жителей Одессы.

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