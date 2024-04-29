По их словам, он сбежал во время прохождения ВВК.

В Одесском областном Территориальном центре комплектования заявили, что мужчина, которого в Одессе затолкали в "бусик", ранее сбежал с медицинского осмотра военно-врачебной комиссии.

"Сегодня, в отдельных телеграмм-каналах появилась информация относительно возможных незаконных действий представителей территориальных центров комплектования во время проведения мероприятий оповещения. Гражданин, который присутствует на видео, уже был в одном из РТЦК и СП города Одессы, откуда сбежал во время прохождения медицинского осмотра", - говорится в заявлении Одесского областного ТЦК и СП.

Они говорят, что военнослужащие РТЦК нашли мужчину и вызвали полицию для его задержания и доставки на прохождение ВВК, однако он начал оскорблять военных и применять физическую силу. "К большому сожалению, видео, которое опубликовано в телеграмм каналах показывает лишь то, что выгодно для российской пропаганды, и не демонстрирует поведения гражданина, и не дает аудитории полной картины о причинах конфликтной ситуации", - заявили в ТЦК.

В ТЦК отметили, что уклонение от призыва по мобилизации и любое препятствование работе военнослужащих РТЦК и СП, согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса "Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период", влечет за собой лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Вероятно речь идет об опубликованном в сети видео, на котором двое мужчин в форме силой заталкивают в машину мужчину. Он сопротивляется, просит у прохожих о помощи и кричит, что его ребенок остался дома один.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские военные отмечают, что для противостояния наступлению России нужны новые силы и большая мобилазция.

The Economist писал, что Украине не хватает бойцов на фронте, в результате чего усиливаются мобилизационные мероприятия. При этом количество уклонистов от военной службы увеличивается.

Боец с позывным "Нико", который во время одного из заданий получил тяжелое ранение, в дальнейшем - ампутацию ноги, но продолжил службу в 12-й бригаде Национальной гвардии Украины "Азов", говорит, что воевать придется всем, потому что тех, кто уже на фронте, не хватит.

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