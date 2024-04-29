Мероприятие будет проходить с 14 по 25 мая.

Недавно Каннский кинофестиваль объявил состав участников. А уже сегодня, 29 апреля, стало известно, кто будет в жюри 77-го кинофестиваля, на который ежегодно съезжаются мировые кинокритики, режиссеры и актеры, чтобы представить свои проекты. Сообщает издание Variety.

Ранее отмечалось, что председателем жюри стала Грета Гервиг, которая сняла известный фильм "Барби". Интересно, что она стала первым американским режиссером во главе жюри Каннского кинофестиваля, а также вторым самым молодым председателем жюри в истории фестиваля. Женщине 40 лет.

Вместе с Гретой выбирать и награждать победителей Золотой пальмовой ветвью будут еще восемь представителей киноиндустрии.

Видео дня

Полный перечень состава жюри Каннского кинофестиваля

Омар Си - французский актер ("Люпен", "1+1", "Зов предков")

Эбру Джейлан - турецкая актриса ("Зимняя спячка", "Времена года")

Лили Глэдстоун - американская актриса ("Убийцы цветочного наводнения")

Ева Грин - французская актриса ("Мечтатели", "Три мушкетера")

Надин Лабаки - ливанский режиссер ("Капернаум")

Хуан Антонио Байона - испанский режиссер ("Снежное общество")

Пьерфранческо Фавино - итальянский актер ("Команданте")

Хирокадзу Корээда - японский режиссер ("Магазинные воришки").

Напомним, ранее были названы все победители кинофестиваля Берлинале-2024.

Вас также могут заинтересовать новости: