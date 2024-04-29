Они пришли к выводу, что оккупанты не могли изготовить ее.

Российские захватнические войска 2 января ударили по Харькову северокорейской баллистической ракетой, уверены наблюдатели Организации Объединенных Наций.

"Обломки ракеты, найденные в Харькове 2 января 2024 года, происходят от ракеты КНДР серии Хвасон-11. Это является нарушением эмбарго на поставки оружия в Северную Корею", - пишет Reuters со ссылкой на 32-страничный отчет экспертов.

Трое наблюдателей не нашли никаких доказательств того, что ракета была сделана Россией. В то же время в докладе Комитета по санкциям в отношении Северной Кореи отмечается, что они "не смогли самостоятельно определить, откуда и кем она была запущена".

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"Информация о траектории, предоставленная украинскими властями, указывает на то, что она была запущена в пределах территории Российской Федерации. Такое местонахождение, если ракета находилась под контролем российских сил, вероятно, указывает на то, что она была приобретена гражданами Российской Федерации", - написали они.

Россия применяет ракеты от КНДР: что известно

Как сообщал УНИАН, в начале года Соединенные Штаты Америки заявили, что армия РФ дважды била по Украине новыми баллистическими ракетами из Северной Кореи - 30 декабря и 2 января.

Впоследствии в Генеральной прокуратуре сообщили, что у Украины уже есть доказательства использования ракет, изготовленных в Северной Корее, по Харькову.

По данным британской Conflict Armament Research, в этих ракетах нашли сотни компонентов, произведенных европейскими и американскими компаниями.

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