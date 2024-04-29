По словам очевидцев, пожилого мужчину забрала скорая с кровотечением.

В Одессе во время сегодняшней ракетной атаки ранен бывший депутат Верховной Рады Сергей Кивалов По словам очевидцев, пожилого мужчину забрала скорая с кровотечением.

Как подтвердили УНИАН источники в правоохранительных органах, Кивалов ранен сегодня вечером во время удара российской ракеты. Бывший нардеп находился в месте поражения. В социальных сетях также очевидцы пишут, что видели, как его забирала "скорая".

По некоторым данным, у пожилого мужчины - ранение правого бедра, его госпитализировали с венозным кровотечением.

Справка УНИАН. Сергей Кивалов, 1954 года рождения, народный депутат Украины III-VIII созывов, в частности, когда-то был членом Партии регионов, которая сейчас запрещена. Председатель Центральной избирательной комиссии во время президентских выборов 2004 года. Является академиком Национальной академии правовых наук Украины, президентом Национального университета "Одесская юридическая академия".

Ракетный удар по Одессе 19 апреля - что известно

29 апреля российская армия нанесла по Одессе ракетный удар, уже известно о многих раненых. Сначала было известно о 8 раненых, впоследствии в военной администрации уточнили, что раненых уже 17, среди них - 12-летний ребенок. Также погибли два человека и собака. По данным мэра города Геннадия Труханова, люди получили ранения из-за падения обломков.

Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, удар был нанесен, вероятно, ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Произошло попадание во Дворец студентов Национального университета "Одесская юридическая академия", который население называет "Замок Гарри Поттера" из-за необычной формы здания.

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