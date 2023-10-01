Местами вода в озере прогрелась до 39 градусов по Цельсию, что является просто экстремальным показателем.

В Бразилии из-за засухи и снижения уровня воды погибли более сотни пресноводных амазонских дельфинов, живших в озере Тефе на северо-западе страны. Как сообщает CNN, вода в озере местами прогрелась до 39 градусов по Цельсию, что и убило животных.

Отмечается, что сейчас в Амазонии продолжается невиданная в истории засуха, приведшая к падению уровня воды в реках и озерах. Обмеление в свою очередь ускорило прогрев воды. И озеро Тефе – большой водоем возле устья одноименной реки, являющейся правым притоком Амазонки - пострадало от жары очень сильно.

За последние семь дней на берегах озера нашли более сотни погибших дельфинов. Как пояснили ученые Института Мамирауа, такое большое количество смертей является необычным, а вероятной причиной могли быть именно рекордно высокие температуры воды в озере.

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Ученые и активисты пытаются спасти выживших дельфинов, перемещая их из перегретых лагун и образованных засухой изолированных прудов обмелевшего озера в главное русло реки Тефе, где вода прохладнее. Однако спасательную операцию осложняет то обстоятельство, что это один из самых отдаленных регионов Бразилии, где практически отсутствует какая-либо инфраструктура.

"Пересадка речных дельфинов в другие реки небезопасна, потому что важно проверить наличие токсинов или вирусов [перед выпуском животных в дикую природу]", — сказал CNN Brasil Андре Коэльо, исследователь из института Мамирауа.

Засуха на Амазонке также влияет на местную экономику. Поскольку в Амазонии главными транспортными артериями являются именно реки, а не дороги, падение уровня воды препятствует нормальной логистике в штате Амазонас. Также страдает рыболовная индустрия.

При этом прогнозы неутешительны: в последующие недели засуха будет только усиливаться, приводя к новым смертям среди фауны и потерям для экономики.

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